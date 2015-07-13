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    Хави: «Мы с Касильясом хорошие друзья»

    Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хави поделился мнением о новоиспеченном футболисте «Порту» Икере Касильясе.

    «С большим уважением отношусь к нему. Мы с Икером хорошие друзья. Мы пережили вместе и плохие, и хорошие времена, что нас и сплотило. Касильяс постоянно шутит, улыбается, может в любой момент подбодрить. Он энергичный и очень искренний человек. Помнится, когда отношения между нашими клубами были накалены до предела, Икер мне позвонил и призвал как-то изменить ситуацию. Могу с уверенностью сказать, что Касильяс настоящий лидер, а не искусственный», – поведал Хави.

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    Источник: Marca

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    13.07.2015 15:49
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    Комментарии (52)
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    112910415
    1436800339
    большие спортсмены великодушны и не мелочны
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    Timur1991
    1436804281
    Кореша
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    qisi77
    1436805712
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    И С П А Н И Я
    1436805743
    Мы тоже...
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    Ruslan3132
    1436805822
    Что Хави, что Кас хорошие и игроки и люди.
    Ответить
    мама барсика-фуу
    1436810180
    barc-f представитель УЕФА i-nkognito monolo Freddy Krueger alex25For эти аккуанты моего ГОЛУБОГО сына барсика-фуу!! но эти еще не все! вискас мой ГЕИ!!
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    Donetsk_the_BEST
    1436821367
    Президент мадридского \"Реала\" хотел, чтобы Икер Касильяс завершил карьеру в королевском клубе. Об этом Флорентино Перес заявил во время пресс-конференции, назвав экс-вратаря клуба незаменимым. \"За последние 25 лет Касильяс добился уважения к себе своей игрой и стилем жизни, - заявил Перес. - Он лучший вратарь в истории \"Реала\" и испанского футбола. Икер оставляет нас, потому что это было его желание. Никто из клуба не просил его уходить. Он получил предложение и попросил нас рассмотреть его. Касильяс заслужит того, чтобы к его желаниям прислушивались. Мне бы очень хотелось, чтобы он закончил карьеру в \"Реале\", но я понимаю его решение. У меня остались с ним хорошие отношения и у меня никогда не было с ним проблем\". Кто в это поверит?!
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    alessios1990
    1436840658
    Конечно! Оба выступали больше 10 лет за сборную Испании) И это не смотря на то, что они выступали за два самых непремиримых клуба в Ла Лиге! Их будет очень не хватать..
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    Planet Georgia
    1436886698
    Кто бы сомневался,два великих игрока сборной Испании!
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    ologreds
    1694997621
    numo435570
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