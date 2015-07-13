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    Аршавин сегодня подпишет контракт с «Кубанью»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин сегодня находится в Краснодаре, где проходит медицинское обследование для местной «Кубани». Сразу после него футболист поставит подпись под трудовым соглашением, срок которого составит один год.

    Болельщикам Аршавин будет представлен во вторник во время открытой тренировки.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2015 14:16
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    Комментарии (140)
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    REDWHITE_
    1436800628
    может великому зениту забьет?)
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    post-navigator
    1436801005
    Андрею удачи. Теперь опускалово свиней приобретёт ещё больший размах, чем в прошлом году!
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436802854
    Слишком хорош для Кубани!
    Ответить
    Чикомас
    1436806334
    На повышение пошел. Из бомжей в казаки...
    Ответить
    uran102
    1436809353
    Удачи ему....
    Ответить
    А Пар
    1436810386
    Кубань неплохая команда. Зачем ей скандальный и беспонтовый Маленький Член?
    Ответить
    alboro
    1436816523
    ок
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436828102
    круто
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437115398
    Уже контракт подписан...
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    ologreds
    1694997621
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