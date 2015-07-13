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    • Роджерс: «Со Стерлингом у меня всегда были отличные отношения»

    Роджерс: «Со Стерлингом у меня всегда были отличные отношения»

    Главный тренер английского «Ливерпуля» Брендан Роджерс заявил, что у него никогда не было конфликтов с полузащитником команды Рахимом Стерлингом, который переходит в «Манчестер Сити».

    «Ситуация очень простая: мы договорились с другим клубом о трансфере игрока. Окончательно все станет ясно после медицинского обследования. Несмотря на все спекуляции в прессе, у меня с Рахимом всегда были отличные отношения. Никаких проблем нет», – заверил Роджерс.

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    Источник: Liverpool Echo

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    13.07.2015 13:25
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    Комментарии (15)
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    ИгУаИн001
    1436784174
    есть еще инфа что Стерлинг не хотел оставаться в Ливере из за Роджерса
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    The_BESTolo4b
    1436784800
    оно и видно))))))))))))
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    jotun
    1436784992
    Игроки бегут от Роджерса как от прокаженного, зато у него со всеми отличные отношения ...
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    Виталик ManUtd Rus
    1436786084
    Ахахахах ))) чуть позже скину ссылку с новостью из прошлого года , про стерлинга , почитаем вместе и посмеемся с ливерного глорья , которое[Соблюдайте правила] стерлинга вылизывало )))
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    qisi76
    1436788512
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    jet_set
    1436790427
    Они что педрелькины?
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    sir_Alex
    1436799171
    Были да сплыли
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    112910415
    1436799878
    теперь отношения ещё улучшатся
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    И С П А Н И Я
    1436805798
    Потрать вырученные деньги с умом... Жду Клопа!
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    ologreds
    1694997621
    numo435557
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