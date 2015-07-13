Роджерс: «Со Стерлингом у меня всегда были отличные отношения»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Брендан Роджерс заявил, что у него никогда не было конфликтов с полузащитником команды Рахимом Стерлингом, который переходит в «Манчестер Сити».



«Ситуация очень простая: мы договорились с другим клубом о трансфере игрока. Окончательно все станет ясно после медицинского обследования. Несмотря на все спекуляции в прессе, у меня с Рахимом всегда были отличные отношения. Никаких проблем нет», – заверил Роджерс.



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