Билялетдинов: «Проиграли, но получили положительный урок»

Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал результат вчерашнего товарищеского матча своей команды против немецкого РБ «Лейпциг» (0:1).



«Имели место как положительные моменты, так и не очень хорошие. Игра показала, насколько важно не допускать ошибок в передачах и выборе позиций. Сразу все исправить нельзя, но к этому надо стремиться. Проиграли, но есть положительный урок из матча. Мы дали понять футболистам, что этот поединок последний, больше никаких «прикидок» не будет, поэтому надо подойти ко встрече максимально серьезно. Не как к игре чемпионата, но все равно с повышенной ответственностью. Это все было, но, может быть, где-то эмоции взяли верх», – сказал наставник.



«Рубин» начнет сезон РФПЛ в субботу игрой против ЦСКА.



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