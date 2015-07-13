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    Билялетдинов: «Проиграли, но получили положительный урок»

    Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал результат вчерашнего товарищеского матча своей команды против немецкого РБ «Лейпциг» (0:1).

    «Имели место как положительные моменты, так и не очень хорошие. Игра показала, насколько важно не допускать ошибок в передачах и выборе позиций. Сразу все исправить нельзя, но к этому надо стремиться. Проиграли, но есть положительный урок из матча. Мы дали понять футболистам, что этот поединок последний, больше никаких «прикидок» не будет, поэтому надо подойти ко встрече максимально серьезно. Не как к игре чемпионата, но все равно с повышенной ответственностью. Это все было, но, может быть, где-то эмоции взяли верх», – сказал наставник.

    «Рубин» начнет сезон РФПЛ в субботу игрой против ЦСКА.

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    Источник: ФК «Рубин»

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    13.07.2015 12:07
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    Комментарии (16)
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    mutant34
    1436780152
    \"Отрицательный результат тоже результат\" с умным видом изрек Билялетдиноа
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    морозз
    1436780316
    Удачи Рубину...!
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    Jurij_Mar
    1436780870
    балаболкин
    Ответить
    Дикий мужчина
    1436783638
    Я думаю, Рубин неплохо выступит в этом сезоне.
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    roman230582
    1436786004
    Урок не может быть отрицательным, учиться вообще полезно
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    qisi76
    1436788670
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    IKER-RAUL
    1436788737
    успехов Ринату с Рубином!
    Ответить
    89170513876
    1436797450
    Что то все время проигрываете,урок видимо не идет в прок,в прошлом году проиграли всем подряд,в этом году так же...Балабол.
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    nahan
    1436817681
    Развалится дело Бекиевича...
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    ologreds
    1694997621
    numo435551
    Ответить
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