Симонян опроверг информацию о договоренности с Капелло об отставке

Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян заявил, что информация о договоренности РФС с Фабио Капелло о досрочном разрыве контракта не соответствует действительности. Накануне в СМИ появилась информация, что итальянского специалиста до окончания отборочного цикла Евро-2016 заменит тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, совмещая при этом посты в сборной и клубе.



