Симонян опроверг информацию о договоренности с Капелло об отставке

Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян заявил, что информация о договоренности РФС с Фабио Капелло о досрочном разрыве контракта не соответствует действительности. Накануне в СМИ появилась информация, что итальянского специалиста до окончания отборочного цикла Евро-2016 заменит тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, совмещая при этом посты в сборной и клубе.
«Откуда это взяли, не знаю. Я сам услышал эту информацию по радио. Наверное, они сами назначили нового главного тренера и уже освободили Капелло. Это всe, что я могу сказать», — сказал Симонян в телефонном разговоре корреспонденту «Р-Спорт».
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