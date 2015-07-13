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    • Симонян опроверг информацию о договоренности с Капелло об отставке

    Симонян опроверг информацию о договоренности с Капелло об отставке

    Исполняющий обязанности президента РФС Никита Симонян заявил, что информация о договоренности РФС с Фабио Капелло о досрочном разрыве контракта не соответствует действительности. Накануне в СМИ появилась информация, что итальянского специалиста до окончания отборочного цикла Евро-2016 заменит тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, совмещая при этом посты в сборной и клубе.

    «Откуда это взяли, не знаю. Я сам услышал эту информацию по радио. Наверное, они сами назначили нового главного тренера и уже освободили Капелло. Это всe, что я могу сказать», — сказал Симонян в телефонном разговоре корреспонденту «Р-Спорт».

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 11:38
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    Комментарии (137)
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    qisi76
    1436788047
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    Spectr
    1436790123
    Я уже не понимаю кому верить?Анохин говорит одно,Симонян другое,Мутко молчит.А деньги то капают
    Ответить
    удав
    1436790627
    Наверное, они сами назначили нового главного тренера и уже освободили Капелло Источник: http://soccer.ru/news/435549.shtml а что капелло уже посадили раз его освобождают?=))
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    Spectr
    1436791862
    Если честно,надоела уже эта мыльная опера под названием\"Капелло верим и ждем\"Если у РФС нет денег так признайте себя банкротом и всего делов.И пусть псевдо тренер идет тренировать сборную Зимбабве
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    eaguar
    1436797580
    Все по кругу .
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    Павлюченко 13
    1436801040
    Я знал...
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    nahan
    1436817299
    В РФС больше переживают о том, простит ли их долг Усманов...
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    kkomov
    1436823949
    освободите нас от этих симонянов
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    Sevastopol-www
    1437115437
    И кого он обманывал этим заявлением?..
    Ответить
    ologreds
    1694997621
    numo435549
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