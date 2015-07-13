Агент Перишича: «Переход в «Интер» был бы выгоден всем»

Тончи Мартич, агент полузащитника «Вольфсбурга» Ивана Перишича, рассказал о личной заинтересованности тренера «Интера» Роберто Манчини в трансфере своего клиента. По данным Вild итальянцы предлагают за игрока 17 млн евро, в «Вольфсбурге» же планируют выручить за футболиста не менее 20 млн евро.



«Иван получил превосходное предложение и очень заинтересован в переходе. Если «Интер» договорится с «Вольфсбургом», то трансфер состоится. Манчини очень хочет заполучить Ивана.

Нужно поговорить со спортивным директором «Вольфсбурга» Клаусом Аллофсом и узнать что он думает на этот счет. Мы уважаем «Вольфсбург», но я не знаю, отпустит ли он Перишича. А так этот переход был бы выгоден для всех сторон», – сказал Мартич.