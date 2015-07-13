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    Агент Перишича: «Переход в «Интер» был бы выгоден всем»

    Тончи Мартич, агент полузащитника «Вольфсбурга» Ивана Перишича, рассказал о личной заинтересованности тренера «Интера» Роберто Манчини в трансфере своего клиента. По данным Вild итальянцы предлагают за игрока 17 млн евро, в «Вольфсбурге» же планируют выручить за футболиста не менее 20 млн евро.

    «Иван получил превосходное предложение и очень заинтересован в переходе. Если «Интер» договорится с «Вольфсбургом», то трансфер состоится. Манчини очень хочет заполучить Ивана.
    Нужно поговорить со спортивным директором «Вольфсбурга» Клаусом Аллофсом и узнать что он думает на этот счет. Мы уважаем «Вольфсбург», но я не знаю, отпустит ли он Перишича. А так этот переход был бы выгоден для всех сторон», – сказал Мартич.
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    Источник: Football Italia

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    13.07.2015 10:09
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    Комментарии (11)
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    Kid Ink-95
    1436775266
    Мда..продавать Шака после полу года как он к нам сиганул,это идиотизм и полное неуважение к Джердану,Шак в разы лучше Перешича,плюс моложе,а за эту двадцатку можно и нужно брать Йойо..имхо надеюсь Шакири останется,очень надеюсь.
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    Planet Georgia
    1436778630
    Бессмысленный трансфер,лучше пусть останется....
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    sir_Alex
    1436780887
    Агент своё дело знает туго
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    Die Roten
    1436784529
    добавят 3 млн и будет выгоден всем.))
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    КиLLеr
    1436799240
    Перишич в прошлом сезоне был одним из лучших среди волков,наряду с Де Брюйне. Жаль,Салаха не смогли подписать. Но расставание с Шаком как-то не целесообразно,по мне лучше бы было Эрнанеса продать,чем швейцарца. Поживем-будем посмотреть.
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    nahan
    1436816584
    Нужно посмотреть содержимое мешка...
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    Zen-Aky
    1436827004
    Надо брать Перишича и оставить Шакири вот так будет лучше.
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    KaSog Kerket
    1436856884
    должен перейти,думаю договорятся.
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    Bayerische Fan
    1437588502
    Агенту в первую очередь.
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    ologreds
    1694997621
    numo435543
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