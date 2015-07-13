КПР заработает на трансфере Стерлинга

В случае перехода Рахима Стерлинга из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити» казна КПР пополнится почти на 10 млн фунтов. Команде из Лондона причитается 20 процентов от суммы трансфера футболиста.



Стерлинг большую часть своей молодежной карьеры провел в КПР, откуда в 2010 году в возрасте 15 лет перебрался в «Ливерпуль». Так что «КПР» причитается 9,8 млн фунтов от общих 49, которые «горожане» выплатят «Ливерпулю».



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.