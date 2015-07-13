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    КПР заработает на трансфере Стерлинга

    В случае перехода Рахима Стерлинга из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити» казна КПР пополнится почти на 10 млн фунтов. Команде из Лондона причитается 20 процентов от суммы трансфера футболиста.

    Стерлинг большую часть своей молодежной карьеры провел в КПР, откуда в 2010 году в возрасте 15 лет перебрался в «Ливерпуль». Так что «КПР» причитается 9,8 млн фунтов от общих 49, которые «горожане» выплатят «Ливерпулю».

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    Источник: Daily Mail

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    13.07.2015 08:37
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Planet Georgia
    1436770221
    Стерлинг скорее всего покинет Ливер,если конечно же не угомонится...
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    kkomov
    1436772022
    круто! молодцы за такое составление контракта.
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    Triem
    1436772163
    Очень неплохо!
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    dzvinka
    1436773400
    и Ливерпуль норм деньги взял и КПР подзаработал, скажем все дружно мешку спасибо за такую переплату!
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    cska plus
    1436777027
    мне бы такой заработок, не хило!
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    АрсенБурбулятр
    1436777031
    так вот почему Ливерпуль так упирался. а ведь на соккере об этом раньше не писали. 20% сумма немалая.
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    ceret
    1436780963
    «Куинз Парк Рейнджерс» заработают 9,8 миллиона фунтов в результате перехода полузащитника «Ливерпуля» Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити». По данным Sky Sports, лондонскому клубу полагается 20% от суммы продажи 20-летнего игрока в другой клуб – такое условие было прописано в сделке в 2010 году, когда «Ливерпуль» приобрел Стерлинга у «КПР» за 500 тысяч фунтов. Напомним, «Ливерпуль» согласился продать хавбека в «Манчестер Сити» за 49 миллионов. Таким образом, «КПР» получат бонус в 9,8 миллиона фунтов.
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    ст_прапорщик
    1436794062
    Неслабо рейнджерам перепало
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    nahan
    1436815550
    Правильно. Пусть берут свою долю из мешка.
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    ologreds
    1694997622
    numo435537
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