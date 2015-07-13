Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Варгас близок к переходу в «Аль-Айн»

    Нападающий «Наполи» Эдуардо Варгас, проведший прошлый сезон на правах аренды в «КПР» продолжит карьеру в клубе из ОАЭ «Аль-Айн». Арабский клуб согласился выкупить права на 25-летнего игрока сборной Чили за 11 млн евро, а зарплата Варгаса составит 3,5 млн евро в год.

    Напомним, на недавнем Кубке Америки Варгас с 4 голами стал лучшим бомбардиром вместе с перуанцем Паоло Герреро. Ранее сообщалось, что арендовать Варгаса намерен ЦСКА, а «Наполи» устраивала только продажа, но тренер армейцев Леонид Слуцкий опроверг эту информацию.
    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2015 07:22
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Miha
    1436763282
    Такого игрока упускаем... Очень жаль. За 11 мультов очень хорошее усиление.
    Ответить
    MagistrMagii
    1436764315
    армейцы не могут и и не будут ему столько платить, так что пускай. Наш клуб не зенит, на ветер бабло не швыряет.
    Ответить
    sir_Alex
    1436768280
    Погнался за деньгами. Рановато вроде
    Ответить
    Graceful
    1436772313
    Очень надеюсь на переход в Арсенал...
    Ответить
    Juventus21
    1436779482
    Умело Наполи смогли сбагрить Варгаса, а на вырученные деньги купят защитника.
    Ответить
    nahan
    1436814611
    Куда он молодой спешит-то?..
    Ответить
    ologreds
    1694997623
    numo435532
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+