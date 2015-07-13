Варгас близок к переходу в «Аль-Айн»

Нападающий «Наполи» Эдуардо Варгас, проведший прошлый сезон на правах аренды в «КПР» продолжит карьеру в клубе из ОАЭ «Аль-Айн». Арабский клуб согласился выкупить права на 25-летнего игрока сборной Чили за 11 млн евро, а зарплата Варгаса составит 3,5 млн евро в год.





Напомним, на недавнем Кубке Америки Варгас с 4 голами стал лучшим бомбардиром вместе с перуанцем Паоло Герреро. Ранее сообщалось, что арендовать Варгаса намерен ЦСКА, а «Наполи» устраивала только продажа, но тренер армейцев Леонид Слуцкий опроверг эту информацию.