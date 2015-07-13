Капелло до 13 июля не комментирует информацию о разрыве контракта с РФС

Пьерфилиппо Капелло, сын и агент главного тренера сборной России Фабио Капелло, до 13 июля отказался комментировать информацию о расторжении контракта своего отца с РФС. Капелло возглавил сборную России в 2012 году, а в январе 2014 соглашение с итальянским тренером было продлено еще на четыре года.

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Ранее футбольный комментаторсообщил, что РФС и Капелло пришли к соглашению по расторжению контракта.