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    • Капелло до 13 июля не комментирует информацию о разрыве контракта с РФС

    Капелло до 13 июля не комментирует информацию о разрыве контракта с РФС

    Пьерфилиппо Капелло, сын и агент главного тренера сборной России Фабио Капелло, до 13 июля отказался комментировать информацию о расторжении контракта своего отца с РФС. Капелло возглавил сборную России в 2012 году, а в январе 2014 соглашение с итальянским тренером было продлено еще на четыре года.

    Ранее футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что РФС и Капелло пришли к соглашению по расторжению контракта.

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    Источник: ТАСС

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    13.07.2015 07:08
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    Комментарии (14)
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    drug01
    1436768963
    Видно стыдно стало?
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    забайкальский армеец
    1436769335
    Обидно,что итальяшка на корню удушил Российскую сборную,ни игры ни движения,одни потуги.
    Ответить
    bestolochch
    1436771728
    Суеверия?
    Ответить
    sir_Alex
    1436772059
    Да ему уже пофиг!
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    bertoshas
    1436777412
    Темное дело!!!
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    Raulya
    1436784370
    Уже 13 можно коментировать...
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    Павлюченко 13
    1436800870
    Новость 13 опубликовали:)
    Ответить
    ЮЗИК
    1436807847
    Радостная новость
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    nahan
    1436814445
    Всю правду все равно не узнаем, а гнать его нужно быстрее...
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    ologreds
    1694997622
    numo435531
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