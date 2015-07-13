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    «Милан» присматривается к защитнику «Торино»

    Итальянский «Милан» проявляет интерес к центральному защитнику «Торино» Николе Максимовичу. Происходит это ввиду того, что миланцы не могут договориться с «Ромой» о переходе Алессио Романьоли. Римляне просят за игрока около 30-и миллионов евро – сумму, которую «росонерри» считают завышенной. Своего рода заменой оборонцу «волков» должен послужить Максимович, приобрести которого будет значительно легче.

    В минувшем розыгрыше «Серии А» балканец провел 27 матчей.

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    Источник: Football Italia

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    13.07.2015 01:08
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    Комментарии (11)
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    Ac Milan Champion
    1436740448
    Хреного))
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    Juventus21
    1436761836
    Зачем балканца приобретать, когда в Торино играет центрбек получше. Я говорю о Глике. Поляк в разы лучше
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    VIPded
    1436763318
    Удачи Милану!
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    Triem
    1436771058
    Тоже вариант!
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    sir_Alex
    1436776300
    Много просят
    Ответить
    Mr_Arsenal
    1436973287
    Романьоли примерно 20 млн евро стоит, ну ни как не больше 20 млн. евро
    Ответить
    ologreds
    1694997623
    numo435522
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