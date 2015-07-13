«Милан» присматривается к защитнику «Торино»

Итальянский «Милан» проявляет интерес к центральному защитнику «Торино» Николе Максимовичу. Происходит это ввиду того, что миланцы не могут договориться с «Ромой» о переходе Алессио Романьоли. Римляне просят за игрока около 30-и миллионов евро – сумму, которую «росонерри» считают завышенной. Своего рода заменой оборонцу «волков» должен послужить Максимович, приобрести которого будет значительно легче.



В минувшем розыгрыше «Серии А» балканец провел 27 матчей.



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