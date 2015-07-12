Арустамян: «На днях будет объявлено об отставке Капелло»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян поведал. что главный тренер сборной России Фабио Капелло в ближайшие дни покинет свой пост.



«Виталий Мутко/РФС и Капелло пришли к соглашению. Его работа со сборной России подошла к концу. На днях объявят об этом официально», – сказал Арустамян.



Капелло работает со сборной с лета 2012-го года.



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