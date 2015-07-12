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    Арустамян: «На днях будет объявлено об отставке Капелло»

    Футбольный комментатор Нобель Арустамян поведал. что главный тренер сборной России Фабио Капелло в ближайшие дни покинет свой пост.

    «Виталий Мутко/РФС и Капелло пришли к соглашению. Его работа со сборной России подошла к концу. На днях объявят об этом официально», – сказал Арустамян.

    Капелло работает со сборной с лета 2012-го года.

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    Источник: Twitter

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    12.07.2015 22:14
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    Комментарии (100)
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    колпанколпан
    1436769279
    Мутько не написал,сколько он вернул в казну за подпись свою стоившую сборной днища,казне банкротства?Кореец его и Толстоглупова давно бы уже распылил над полигоном.А в Кремле такие в очередь стоят долгоиграющую, только \"кореец\" наш из той же очереди......
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    КПР
    1436769631
    Если так, то дождались !
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    pif57
    1436770127
    У нас всегда комментаторы, да ещё армянские самые информированные лица.
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    нечитайло
    1436775520
    пинка ему для скорости
    Ответить
    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1436776197
    Гопните его у аэропорта,бабосы то надо отработать
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    Павлюченко 13
    1436800807
    Не верю!
    Ответить
    КПР
    1436806422
    Я могу на эту тему более точный прогноз сделать ! Владик можешь делать ссылку !
    Ответить
    nahan
    1436810151
    Пусть это будет концом самого большого недоразумения российского футбола...
    Ответить
    Sevastopol-www
    1437115758
    Почти миллиард отгрёб в котомку...
    Ответить
    ologreds
    1694997624
    numo435507
    Ответить
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