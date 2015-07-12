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    • Александр Шикунов: «Бердыев лично договорился о переходе Наваса»

    Александр Шикунов: «Бердыев лично договорился о переходе Наваса»

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал о подписании контракта с бывшем защитником «Рубина» Сесаром Навасом, особо отметив вклад в сделку Курбана Бердыева.

    «Навас много лет проработал с Бердыевым. Они друг друга уважают. Так что об этом трансфере договорился лично Курбан Бекиевич. Именно он убедил Сесара, что можно еще год поиграть в России», – сказал Шикунов.

    Напомним, Навас расторг контракт с «Рубином» и перешел в «Ростов» в качестве свободного агента.

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    Источник: Р-Спорт

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    12.07.2015 17:15
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    Комментарии (27)
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    Sevastopol-www
    1436716069
    Старые связи сработали
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    нечитайло
    1436716723
    посмотрим
    Ответить
    Jurij_Mar
    1436718447
    Браво
    Ответить
    ЮГ РОССИИ
    1436719276
    Молодец Шикунов не лезет не в своё дело.Бердыев дерзай,докажи что ты мастер,подними футбол на Дону!
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    cska plus
    1436724458
    КББ знает своё дело!
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    моэм
    1436726490
    Учитывая уход Дьякова...ход оперативный и очень своевременный...КББ всё видит и работает на упреждение...не удивлюсь,если выяснится,что КББ прозондировал Наваса при первых же слухах про уход Дьякова.
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    rubinovyi2
    1436729119
    Умеет Бекиич работать с людьми!
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    sir_Alex
    1436730510
    Своим авторитетом
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    FanatSerj
    1436772842
    Да уж футболисты за Бердыевым хоть в огонь, т.е в Ростов ))) Лишь бы в этом сезоне зарплату вовремя платили, а то состав и в прошлом был хороший, но без ЗП никто играть не будет.
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    ologreds
    1694997625
    numo435489
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