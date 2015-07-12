Александр Шикунов: «Бердыев лично договорился о переходе Наваса»

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал о подписании контракта с бывшем защитником «Рубина» Сесаром Навасом, особо отметив вклад в сделку Курбана Бердыева.
«Навас много лет проработал с Бердыевым. Они друг друга уважают. Так что об этом трансфере договорился лично Курбан Бекиевич. Именно он убедил Сесара, что можно еще год поиграть в России», – сказал Шикунов.
Напомним, Навас расторг контракт с «Рубином» и перешел в «Ростов» в качестве свободного агента.
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«Навас много лет проработал с Бердыевым. Они друг друга уважают. Так что об этом трансфере договорился лично Курбан Бекиевич. Именно он убедил Сесара, что можно еще год поиграть в России», – сказал Шикунов.
Напомним, Навас расторг контракт с «Рубином» и перешел в «Ростов» в качестве свободного агента.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.