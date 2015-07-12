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    «Севилья» подтвердила переход Иммобиле

    «Севилья» официально подтвердила наличие договоренности о трансфере нападающего «Боруссии» Чиро Иммобиле. Футболист перейдет в андалусийский клуб на правах аренды.

    Соглашение будет рассчитано до лета следующего года. В понедельник итальянский форвард должен пройти медосмотр.

    Напомним, Иммобиле пополнил состав «Боруссии» летом 2014-го. В Бундеслиге итальянец провел 24 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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    Источник: ФК «Севилья»

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    12.07.2015 15:41
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    Комментарии (26)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Rusti
    1436710242
    Повезло Боруссии
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    sir_Alex
    1436713041
    Молодцы!
    Ответить
    roman230582
    1436714388
    Надеюсь оправдает надежды, нужен сильный нап сборной Италии
    Ответить
    Planet Georgia
    1436714526
    Отлично!
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436719510
    А ТАМ - КАК ПОЙДЁТ...
    Ответить
    donbeter
    1436725524
    поскитается в европе, а там обратно в свой торино вернется в итоге!
    Ответить
    ArtNow
    1436737651
    Ла Лига обещает быть намного интересней в этом году
    Ответить
    valencia14
    1436772518
    хорошо что в аренду взяли, а покупать надо проверенного голеадора
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    Шмавон
    1436901024
    зря его брали
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    ologreds
    1694997625
    numo435483
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