Валерий Карпин: «Ничья – достойный результат»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал результат матча против «Зенита-2». Игра завершилась со счетом 0:0.
«Хочу поздравить всех болельщиков команды с первым набранным очком в ФНЛ. Главное, успели всех заявить на матч, к тому же провели лишь одну тренировку, учитывая это, ничья – достойный результат», – сказал Карпин.
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«Хочу поздравить всех болельщиков команды с первым набранным очком в ФНЛ. Главное, успели всех заявить на матч, к тому же провели лишь одну тренировку, учитывая это, ничья – достойный результат», – сказал Карпин.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.