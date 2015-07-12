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    Валерий Карпин: «Ничья – достойный результат»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал результат матча против «Зенита-2». Игра завершилась со счетом 0:0.

    «Хочу поздравить всех болельщиков команды с первым набранным очком в ФНЛ. Главное, успели всех заявить на матч, к тому же провели лишь одну тренировку, учитывая это, ничья – достойный результат», – сказал Карпин.

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    Источник: Газета.ру

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    12.07.2015 14:52
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    Комментарии (56)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    112910415
    1436725554
    отличное начало!
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    Diendes
    1436727935
    Поздравим Валеру!
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    VINTRA
    1436729272
    Карпин молодец, он кстати один пока работает, даже замены сам записывает, воду носит игрокам, функции медика еще на нем
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    diktor
    1436730111
    Желаем удачи.
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    Spartak-SV
    1436731543
    Валера давай....так держать...
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    toljkirich45
    1436763803
    Скажите кто раскручивает Карпина,это [Соблюдайте правила ] которая своим поступком со своими корешками довела до инфаркта Садырина,противно смотреть,ведь есть Аленичев,Хохлов,нет забили весь эфир выскочкой которая ничего не может.
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    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1436775806
    Болельщики у этой команды наверно в Армении,ну или в Грузии
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    удав
    1436870118
    на этот матч отмазка подходящая)
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    Krutoy
    1436958004
    Волера - верим! :))
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    ologreds
    1694997626
    numo435480
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