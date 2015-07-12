«Зенит-2» и «Торпедо» сыграли вничью

В заключительной игре стартового тура ФНЛ разошлись миром «Зенит-2» и «Торпедо».
12 июля. Санкт-Петербург. Стадион «МСА-Петровский»
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Торпедо» (Армавир) – 0:0 (0:0)
«Зенит-2»: Обухов, Родич (Иванов, 15), Лобов, Зуев, Иванов (Назимов, 57), Зинков, Ткачук (Троянов, 88), Попов (Джорджевич, 77), Зырянов, Киреенко, Богаев.
«Торпедо»: Комаров, Мамаханов (Чежия, 37), Дугалич, Джаркава, Морозов, Мирошниченко, Алексанян, Хурцидзе, Амбарцумян, Геперидзе (Исаев, 68), Падерин (Михеев, 90).
Предупреждения: Морозов, 21, Алексанян, 24, Иванов, 32, Падерин, 34, Джаркава, 58.
Судья: Игорь Федотов (Москва).
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12 июля. Санкт-Петербург. Стадион «МСА-Петровский»
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Торпедо» (Армавир) – 0:0 (0:0)
«Зенит-2»: Обухов, Родич (Иванов, 15), Лобов, Зуев, Иванов (Назимов, 57), Зинков, Ткачук (Троянов, 88), Попов (Джорджевич, 77), Зырянов, Киреенко, Богаев.
«Торпедо»: Комаров, Мамаханов (Чежия, 37), Дугалич, Джаркава, Морозов, Мирошниченко, Алексанян, Хурцидзе, Амбарцумян, Геперидзе (Исаев, 68), Падерин (Михеев, 90).
Предупреждения: Морозов, 21, Алексанян, 24, Иванов, 32, Падерин, 34, Джаркава, 58.
Судья: Игорь Федотов (Москва).
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.