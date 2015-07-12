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    «Зенит-2» и «Торпедо» сыграли вничью

    В заключительной игре стартового тура ФНЛ разошлись миром «Зенит-2» и «Торпедо».

    12 июля. Санкт-Петербург. Стадион «МСА-Петровский»

    «Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Торпедо» (Армавир) – 0:0 (0:0)

    «Зенит-2»: Обухов, Родич (Иванов, 15), Лобов, Зуев, Иванов (Назимов, 57), Зинков, Ткачук (Троянов, 88), Попов (Джорджевич, 77), Зырянов, Киреенко, Богаев.

    «Торпедо»: Комаров, Мамаханов (Чежия, 37), Дугалич, Джаркава, Морозов, Мирошниченко, Алексанян, Хурцидзе, Амбарцумян, Геперидзе (Исаев, 68), Падерин (Михеев, 90).

    Предупреждения: Морозов, 21, Алексанян, 24, Иванов, 32, Падерин, 34, Джаркава, 58.

    Судья: Игорь Федотов (Москва).

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    12.07.2015 14:42
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    Комментарии (80)
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    alessios1990
    1436710319
    Фишка в том, что большинство футболистов армавирского Торпедо до этого играли в армянском клубе Улисс! И тут опыт Валеры по тренерству армянских футболистов ему пригодился)
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    Анжи-Арена05
    1436711248
    Спартак 2 разгромлен томью 4-1, впрочем все как обычно
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    Den Bull
    1436713432
    Ну и ладненько.
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    Великий ЦСКА Москва
    1436716935
    Игра была ровна играли два.......!
    Ответить
    112910415
    1436717793
    браво, Валера!
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436719684
    Голов только не было...
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    Саня 01
    1436720523
    Удачи Торпедо.
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    Зенит 2015
    1436726314
    Если бы Великий Кержаков играл, то Зенит-2 выиграл бы!
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    REDAT
    1436733748
    Поздравляем земляков и \"Торпедо\" с боевой не чьей.Надо сказать молодцы, что не проиграли Зениту -2!Зенит -2 крепкий орешек.Удачи \"Торпедо\"!Ждем РПЛ!
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    ologreds
    1694997626
    numo435479
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