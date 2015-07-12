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    «Реал Сосьедад» намерен арендовать Диего Рейеса

    Полузащитник «Порту» Диего Рейес может перейти в «Реал Сосьедад». В аренде мексиканца лично заинтересован тренер команды Дэвид Мойес.

    22-летний полузащитник не является в португальской команде основным игроком. Сделка может состояться в ближайшие дни, даже несмотря на участие Рейеса в Кубке КОНКАКАФ.

    Ранее интерес к футболисту приписывали голландским клубам.

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    Источник: Record

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    12.07.2015 13:15
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    Комментарии (3)
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    Субъективное мнение
    1436697757
    Все бы ничего, но он вроде защитник...
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    Карпати1963
    1436697988
    Ясно
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    ologreds
    1694997626
    numo435473
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