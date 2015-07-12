Маттиа Дестро не желает переходить в «Монако»

Форвард «Ромы» Маттиа Дестро не горит желанием переходить в «Монако». Ранее фигуру Дестро связывали с «Вольфсбургом», «Фиорентиной» и «Вест Хэмом».
«Рома» и «Монако» договорились о трансфере 24-летнего нападающего, но тот отклонил предложенный «монегасками» контракт. Сделка близка к провалу.
Напомним, вторую половину прошлого сезона Дестро провел в составе «Милана», но клуб не воспользовался опцией выкупа.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
«Рома» и «Монако» договорились о трансфере 24-летнего нападающего, но тот отклонил предложенный «монегасками» контракт. Сделка близка к провалу.
Напомним, вторую половину прошлого сезона Дестро провел в составе «Милана», но клуб не воспользовался опцией выкупа.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.