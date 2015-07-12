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    Маттиа Дестро не желает переходить в «Монако»

    Форвард «Ромы» Маттиа Дестро не горит желанием переходить в «Монако». Ранее фигуру Дестро связывали с «Вольфсбургом», «Фиорентиной» и «Вест Хэмом».

    «Рома» и «Монако» договорились о трансфере 24-летнего нападающего, но тот отклонил предложенный «монегасками» контракт. Сделка близка к провалу.

    Напомним, вторую половину прошлого сезона Дестро провел в составе «Милана», но клуб не воспользовался опцией выкупа.

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    Источник: Football Italia

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    12.07.2015 12:56
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    Комментарии (7)
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    18JG
    1436695288
    В \"Вест Хэм\" пусть переходит.
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    VIPded
    1436695306
    Милан цену сбивает? )))
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    Zenit-84
    1436696029
    В Роме значит нравится
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    kidd-75
    1436696627
    Не понимаю, чем монегаски хуже воков, фиалок, или молотков опущенных без дяди Сэма. Бабла бы хоть срубил...
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    Die Roten
    1436704585
    в вольфсбург пусть идет.там тоже волки.))
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    Juventus21
    1436730765
    Похоже ещё на сезон останется в Роме
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    ologreds
    1694997626
    numo435472
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