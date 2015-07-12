«Манчестер Юнайтед» предложил «Реалу» обмен игроками

«Манчестер Юнайтед» выдвинул «Реалу» условия перехода в мадридский клуб голкипера Давида Де Хеа. «Красные дьяволы» хотят получить взамен защитника Серхио Рамоса и вратаря Кейлора Наваса.
В стане «Реала» такое предложение не воспринимают всерьез. В клубе уверены, что им удастся осуществить трансфер Де Хеа без всяческих обменов.
Напомним, «Реал» расстался с легендой клуба Икером Касильясом, который перешел в «Порту». Сейчас в Мадриде занимаются поисками нового голкипера.
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В стане «Реала» такое предложение не воспринимают всерьез. В клубе уверены, что им удастся осуществить трансфер Де Хеа без всяческих обменов.
Напомним, «Реал» расстался с легендой клуба Икером Касильясом, который перешел в «Порту». Сейчас в Мадриде занимаются поисками нового голкипера.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.