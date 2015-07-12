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    «Манчестер Юнайтед» предложил «Реалу» обмен игроками

    «Манчестер Юнайтед» выдвинул «Реалу» условия перехода в мадридский клуб голкипера Давида Де Хеа. «Красные дьяволы» хотят получить взамен защитника Серхио Рамоса и вратаря Кейлора Наваса.

    В стане «Реала» такое предложение не воспринимают всерьез. В клубе уверены, что им удастся осуществить трансфер Де Хеа без всяческих обменов.

    Напомним, «Реал» расстался с легендой клуба Икером Касильясом, который перешел в «Порту». Сейчас в Мадриде занимаются поисками нового голкипера.

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    Источник: Marca

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    12.07.2015 12:28
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    Комментарии (144)
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    Planet Georgia
    1436713673
    Только деньгами!
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    AlexanderP622
    1436714500
    Ха-ха_ХА!
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    AlexanderP622
    1436714543
    Обойдётся мешок Манчестер Юнайтед.
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    AlexanderP622
    1436714574
    Ма лоли , что хочет мешок-пере хочет.
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    Apxangel
    1436717031
    забавная мумушня... \"выдвинули условия\" )))... будут посланы по всем (тем более им) известному адресу... а ДДХ Реал всё равно купит...
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    Goosfraba
    1436717336
    Сколько можно этот канат перетягивать? Самое интерсое, что на обоих игроков цена завышена!!!
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    Graceful
    1436718887
    Похоже в мю поняли кто за главного в Реале сидит)))
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    рус фан
    1436728165
    МЮ просто улыбает, Де Хеа через год вообще бесплатно к нам перейдет, но Рамос и Кейлор в обмен это веселит, в Манчестере думаю люди понимают всю без перспективность подобного, надо поступить проще и честнее считаю, Реалу Де Хеа за 30, а МЮ Рамоса за 45.
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    suyrax
    1436814959
    а мыло хозяйственное в придачу МЮ не хочет случайно
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    ologreds
    1694997626
    numo435470
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