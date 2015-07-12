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    Видич может продолжить карьеру в «Эвертоне»

    Сербский защитник Неманья Видич может продолжить карьеру в «Эвертоне». В приобретении футболиста заинтересован наставник «ирисок» Роберто Мартинес.

    В минувшем сезоне Видич представляя «Интер» сыграл 28 матчей в Серии А и отметился одним забитым голом. Daily Star также сообщает о заинтересованности «Эвертона» в приобретении футболиста «Барселоны» Серхи Роберто.

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    Источник: Daily Star

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    12.07.2015 09:40
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bfd
    1436689953
    Не уровень он Эвертона. В Уотфорд какой если...
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    Z v e r o b o y
    1436692964
    хорошо
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    Воин трои
    1436697662
    Для него же правильнее вернуться в Англию
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    sir_Alex
    1436698555
    Пошёл по рукам
    Ответить
    ст_прапорщик
    1436699009
    Лучше пусть в АПЛ играет
    Ответить
    Die Roten
    1436702868
    не плохо.
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    Lucius Vorenus
    1436703106
    маловероятно! возраст и травмы! плюс огромная зарплата
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    nahan
    1436760472
    Видич будет еще полезен.
    Ответить
    xaniev74
    1436786266
    возвращайся в Россию
    Ответить
    ologreds
    1694997626
    numo435459
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