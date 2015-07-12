Сербский защитник Неманья Видич может продолжить карьеру в «Эвертоне». В приобретении футболиста заинтересован наставник «ирисок» Роберто Мартинес.



В минувшем сезоне Видич представляя «Интер» сыграл 28 матчей в Серии А и отметился одним забитым голом. Daily Star также сообщает о заинтересованности «Эвертона» в приобретении футболиста «Барселоны» Серхи Роберто.



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