Куарежма близок к возвращению в «Бешикташ»

Португальский полузащитник «Порту» Рикарду Куарежма хочет вернуться в «Бешикташ». Об этом заявил президент турецкого клуба Фикрет Орман. 31-летний португалец ранее играл за стамбульский клуб с 2010 по 2012 годы, после чего вернулся на родину, однако в «Порту» на футболиста больше не рассчитывают.

«Рикарду хочет вернуться в «Бешикташ» и мы заинтересованы в этом. Если финансовые условия будут согласованы, и главный тренер даст согласие на переход, то трансфер состоится» – сообщил Орман в интервью А Воla.