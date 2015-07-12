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    Куарежма близок к возвращению в «Бешикташ»

    Португальский полузащитник «Порту» Рикарду Куарежма хочет вернуться в «Бешикташ». Об этом заявил президент турецкого клуба Фикрет Орман. 31-летний португалец ранее играл за стамбульский клуб с 2010 по 2012 годы, после чего вернулся на родину, однако в «Порту» на футболиста больше не рассчитывают.

    «Рикарду хочет вернуться в «Бешикташ» и мы заинтересованы в этом. Если финансовые условия будут согласованы, и главный тренер даст согласие на переход, то трансфер состоится» – сообщил Орман в интервью А Воla.

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    Источник: A Bola

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    12.07.2015 09:22
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    Комментарии (9)
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    Selim Yavuz
    1436684572
    Хорошая новость для Бешикташа,осталось его подписать...
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    dante_voorhees
    1436691591
    ну и правильно уж лучше в Турцию чем в Динамо М
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    Z v e r o b o y
    1436692999
    хорошо
    Ответить
    alboro
    1436693091
    легионер
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    yarukua
    1436695115
    Странно. Очень хороший сезон провел
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    alboro
    1436698917
    Турки разбогатели
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    sir_Alex
    1436699753
    Они нашли друг друга
    Ответить
    nahan
    1436759948
    Куарежма сильный и умный игрок, он снова усилит Бешикташ.
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    ologreds
    1694997627
    numo435458
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