Партнеры Швайнштайгера расстроены его уходом из команды

Уже бывшие партнеры Бастиана Швайнштайгера по мюнхенской «Баварии» прокомментировали переход футболиста в «Манчестер Юнайтед».Напомним, о трансфере было объявлено вчера, а в Англии футболисту предложили более выгодные условия.



«Я очень расстроен. Вся команда грустит, поскольку Бастиан так много лет провeл в «Баварии». С ним мы выиграли всe. К тому же мы с ним отличные друзья», — сказал Франк Рибери в интервью клубному телевидению.

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«Мне жаль с ним расставаться. Мы всю карьеру провели вместе — как в «Баварии», так и в сборной Германии. Однако ему нужен новый вызов, и я вынужден с этим согласиться. Для клуба это потеря, и нам будет его не хватать. Я его друг и желаю ему показывать в «Юнайтед» такой же качественный футбол, как и в «Баварии» – говорит о переходе капитан мюнхенской команды