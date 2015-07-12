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    Партнеры Швайнштайгера расстроены его уходом из команды

    Уже бывшие партнеры Бастиана Швайнштайгера по мюнхенской «Баварии» прокомментировали переход футболиста в «Манчестер Юнайтед».Напомним, о трансфере было объявлено вчера, а в Англии футболисту предложили более выгодные условия.
    «Я очень расстроен. Вся команда грустит, поскольку Бастиан так много лет провeл в «Баварии». С ним мы выиграли всe. К тому же мы с ним отличные друзья», — сказал Франк Рибери в интервью клубному телевидению.

    «Мне жаль с ним расставаться. Мы всю карьеру провели вместе — как в «Баварии», так и в сборной Германии. Однако ему нужен новый вызов, и я вынужден с этим согласиться. Для клуба это потеря, и нам будет его не хватать. Я его друг и желаю ему показывать в «Юнайтед» такой же качественный футбол, как и в «Баварии» – говорит о переходе капитан мюнхенской команды Филипп Лам.

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    Источник: Goal.com

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    12.07.2015 07:14
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    Комментарии (42)
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    sir_Alex
    1436700595
    Надо думать!
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    Сливки общества
    1436702158
    Басти давно уже клинья к АПЛ подбивал.
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    Bayerische Fan
    1436705716
    И партнеры, и болельщики, все расстроены.:(
    Ответить
    nahan
    1436706582
    На одном игроке не держится команда.
    Ответить
    lobsterdam
    1436710315
    Да, ему будет трудновато, АПЛ тебе не бундеслига, где всех катком Бавария делает.
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    Сливки общества
    1436715847
    One last dream in my career come true. I am excited about the next chapter in my life with @ManUtd. Твиттер Швайни.
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    Сливки общества
    1436715988
    Смотрю фотки с твиттера Бастиана в самолете, выглядит он очень довольным, пишет, что сбылась последняя мечта. Совсем не похоже, что его принудили уйти из клуба.
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    112910415
    1436724988
    потеря..
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    FRZZ
    1436788836
    Нужно избавиться от Гвардиолы как можно скорее, пока он не развалил всю команду.
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    ologreds
    1694997628
    numo435450
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