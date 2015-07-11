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    «Урал» не хочет платить налог на Гончаренко

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что его клуб не намерен выплачивать налог на главного тренера Виктора Гончаренко как на иностранного специалиста, чего требует регламент соревнований. Сумма необходимого отчисления составляет 5 миллионов рублей.

    «Подписанием контракта с этим тренером мы довольны, мы обзавелись хорошим специалистом. Я вижу, что он высокого класса, Гончаренко выведет «Урал» на новый уровень. Налог? За него уже платила «Кубань», поэтому мы этого делать не собираемся. Вообще, этот побор нужно как можно скорее убрать. Хороших тренеров у нас не так много, хотя выпускаются они каждый день. Считаю, что за молодого специалиста из соседней республики мы платить не должны», – сказал Иванов.

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    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2015 23:35
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    Комментарии (27)
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    ULTRASteam
    1436655874
    Гершкович сам белорус и за белоруса еще и бабки требует )) вот чудило))
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    нoГГано
    1436674980
    Если бы эти деньги шли на пользу нашему футболу я был бы только ЗА,на эти деньги можно построить 5 хороших детских стадионов для детворы...но к сожалению они пойдут на не без того сытную зарплату чиновникам РФС
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    забайкальский армеец
    1436675226
    Правильно Иванов говорит и правильно сделает,что не будет платить.Не РФС а вторая налоговая служба,лишь бы бобла срубить,занимались бы лучше молодёжью и так про..али чемпионат мира практически. Смехопанорама будет хорошая,клоуны из РФС постарались на славу.
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    cska plus
    1436677620
    Гриша прав!
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    mat73
    1436684082
    Так отдайте тогда эти 5 мильёнов Кубани!
    Ответить
    PATRIOT1965
    1436684774
    Белорусов исключить из списка иностранцев,хороший народ,добродушный,чистоплотный,служил с ними в армии,отличные парни,без всяких лишних заморочек.
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    нечитайло
    1436686169
    разберитесь нормально, сколько можно
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    Спартач из Питера
    1436691846
    заплатите куда денетесь то!
    Ответить
    112910415
    1436724338
    экономить надо
    Ответить
    ologreds
    1694997628
    numo435434
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