«Урал» не хочет платить налог на Гончаренко

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что его клуб не намерен выплачивать налог на главного тренера Виктора Гончаренко как на иностранного специалиста, чего требует регламент соревнований. Сумма необходимого отчисления составляет 5 миллионов рублей.



«Подписанием контракта с этим тренером мы довольны, мы обзавелись хорошим специалистом. Я вижу, что он высокого класса, Гончаренко выведет «Урал» на новый уровень. Налог? За него уже платила «Кубань», поэтому мы этого делать не собираемся. Вообще, этот побор нужно как можно скорее убрать. Хороших тренеров у нас не так много, хотя выпускаются они каждый день. Считаю, что за молодого специалиста из соседней республики мы платить не должны», – сказал Иванов.



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