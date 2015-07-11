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    «Торино» хочет приобрести Абеля Эрнандеса

    Итальянский «Торино» желает купить нападающего английского «Халл Сити» Абеля Эрнандеса. Туринцы уже отправили «тиграм» предложение в размере пяти миллионов евро. Сообщается, что эта сумма не устроит нынешнего владельца уругвайца, так как «Халл» хочет получить десять миллионов. Очевидно, «Торино» собирается потратить те деньги, которые выручены на трансфере в «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана.

    Эрнандес уже выступал в Италии, когда в период с 2009-го по 2014-й год играл за «Палермо».

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.07.2015 22:36
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    Комментарии (4)
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    dimagas1
    1436643793
    В Халле он не плохо играл.
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    nahan
    1436679294
    Сник совсем Эрнандес, в Италии играл лучше.
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    ologreds
    1694997628
    numo435429
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