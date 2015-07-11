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    ЦСКА может отправить в аренду Васина и Панченко

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев не исключил, что его клуб может этим летом отдать Виктора Васина и Кирилла Панченко в аренду.

    «Квалифицированные игроки, которые не получают должного количества игровой практики, могут продолжить карьеру там, где она им будет предоставлена. Например, Васин и Панченко. В любом случае, будем исходить из интересов игроков и ситуации», – заявил функционер.

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    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2015 22:13
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    Комментарии (71)
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    pif57
    1436649037
    Обновлять составы не пора?
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    Поц
    1436649316
    Какой ужос! Я плакал весь вечер...
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    забайкальский армеец
    1436673434
    Васина надо оставлять ,сколько можно надеяться на пенсионера Игнашевича,да и косячит постоянно.Пора бы омолаживать защиту.
    Ответить
    alessios1990
    1436675976
    Зачем тогда надо было возвращать Васина из Мордовии обратно? Чтобы, возможно, отправить его в аренду) Ну а Кириллу Панченко реально нужно большего игрового времени, потому что в ЦСКА он игрок запаса.
    Ответить
    nahan
    1436678604
    Может, Ростову стоит обратить внимание.
    Ответить
    mat73
    1436681960
    Как Панченко? Зачем Панченко? Как можно Панченко??? Ведь это же надежда и опора всего ЦСКА! В прошлом году столько шума и переполоха сделало его пришествие в стан армейский! Все от зависти лопались же)))
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    phantom-k
    1436687596
    а потом снова жаловаться на короткую скамейку запасных?
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    ФорвардЪ
    1436716309
    может.... а там поглядим!
    Ответить
    112910415
    1436724100
    как обычно
    Ответить
    ologreds
    1694997628
    numo435426
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