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    «Волгарь» и «Сибирь» победителя не выявили

    В матче 1-го тура ФНЛ «Волгарь» и «Сибирь» сыграли вничью.

    11 июля. Астрахань. Стадион «Центральный».

    «Волгарь» (Астрахань) – «Сибирь» (Новосибирск) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Алхазов, 6 – с пен; 1:1 – Житнев, 33.

    «Волгарь»: Бучнев, Терехов, Байрыев, Иванов, Зураев, Коломийченко (Мурихин, 65), Кренделев, Елисеев (Газзаев, 58), Петрович (Болонин, 58), Алхазов, Болов (Яковлев, 55).

    «Сибирь»: Цыган, Иванов, Выходил, Магаль, Плопа, Харитонов, Скороходов (Ларенц, 87), Чеботару, Дышеков (Макаренко, 68), Нагибин, Житнев (Якупов, 76).

    Предупреждения: Скороходов, 10, Елисеев, 53, Коломийченко, 62, Дышеков, 64, Кренделев, 71, Макаренко, 77.

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2015 21:00
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    Комментарии (8)
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    DXTK
    1436639274
    Для обеих команд нельзя назвать начало сезона каким-то головокружащимся успехом. Хотя с другой стороны сыграв в начале в ничью и в эйфарию не впадешь и сильно переживать не будешь из-за потери.
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    artem 81
    1436642118
    Сибиряки молодцы!!!
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    MK-42
    1436643677
    У Волгаря было заметно отсутствие Букии и Байрамяна.Неужели денег не хватило у руководства договорится и выкупить их.
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    STELLS2015
    1436645440
    желаю удачи Волгарю. Астрахань провела уже кубковую игру. пора уж в премьер лигу.
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    nahan
    1436677930
    Волгарю удачного сезона.
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    eaguar
    1436694284
    Тож не плохо .
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    maksspartak
    1436876838
    Сибирь тянитесь )) удачного сезона
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    ologreds
    1694997630
    numo435420
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