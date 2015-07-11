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    Бабаев подтвердил интерес ЦСКА к Думбия

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев не отверг интереса к бывшему форварду команды. ныне выступающему за «Рому», Сейду Думбия.

    «Африканец любопытен многим клубам. Если будет интересная и адекватная возможность его взять, то почему бы и нет. Но «волчица» готова его только продавать, ее позиция на этот счет категорична», – сказал Бабаев, тем самым намекнув, что ЦСКА готов взять Думбия в аренду.

    В прошлом сезоне «Серии А» футболист провел 13 матчей и забил всего дважды.

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    Источник: Р-Спорт

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    11.07.2015 20:36
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    Комментарии (76)
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    kkomov
    1436649253
    ему под 40 - само то для нашего пешеходного чемпионата.
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    Тага Дага
    1436651571
    И Хонда не заиграл...и Думбия не заиграл в Италии...думаю не стоит Акинфееву переходит в Ювентус,итальянский стил не подходит под схему Лёни...
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    alboro
    1436664552
    опять
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    Супервайзер
    1436687474
    Надоели уже с этим африканцем. Сам-то он возвращаться в ЦДК не хочет, чего воду мутить?
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    Ангел неБесГрешен
    1436689454
    гинеру пришлась по душе схема с Вагнером. Тогда они сплавили его на родину, а через полгодика примерно взяли в аренду. В аренде ведь зарплату платит хозяин, если я ничего не путаю. Вот и получится, что морщить пенальти Думбия будет в ЦСКА, а денежку за это получать с Ромы. Развёл еврей итальяшек по полной...
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    rifcenter вернулся
    1436690301
    Эти 13 матчей он играл по 5 минут.
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    ФорвардЪ
    1436700190
    кроме догадок ничего не написали.
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    Петр 1
    1436722291
    свой личный интерес подтвердил?
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    112910415
    1436723850
    круто..было бы круто!
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    ologreds
    1694997630
    numo435418
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