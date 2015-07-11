Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Балтика» в гостях победила «Шинник»

    В матче 1-го тура ФНЛ ярославский «Шинник» на своем поле минимально уступил «Балтике».

    11 июля. Ярославль. Стадион «Шинник».

    «Шинник» (Ярославль) – «Балтика» (Калининград) – 0:1 (0:1).

    Гол: 0:1 – Запрудских, 27.

    «Шинник»: Малышев, Беляев, Ятченко, Ламанж, Никитинский (Малоян, 46), Сиротов, Щадин, Войдель, Султонов (Митасов, 61), Булия (Цховребов, 83), Мязин.

    «Балтика»: Рогачев, Каленкович, Цуканов, Запрудских (Ланин, 86), Овсиенко, Макарчук, Чхапелия (Гелоян, 46), Цимбал, Рябокобыленко (Земченков, 46), Глушков, Сердюк (Постаногов, 81).

    Предупреждения: Рябокобыленко, 34. Чхапелия, 41. Запрудских, 43. Рогачев, 86. Цуканов, 90+1.

    Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 20:27
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    drug01
    1436637050
    Балтика настроена в этом году по боевому!
    Ответить
    DXTK
    1436639587
    Сыграли называется лучше бы и не начинали сезон. Шинник начал сезон хуже некуда проиграв в дебютном матче да еще на своем стадионе. у балтики явно была продумана стратегия которая и воплотилась в победу. Начало для команды положено теперь следует готовится к следующей игре. Пожелаем успеха обоим коллективам ведь не важно как начали главное как по сезону пойдешь.
    Ответить
    Майкл59ru
    1436645797
    Балтику с победой!
    Ответить
    eugen-han
    1436645823
    мини-сенсация!,так надо понимать,учитывая игру этих команд в прошлом сезоне.
    Ответить
    richi
    1436680931
    Традиция. Шинник почти каждый сезон начинает с поражения.
    Ответить
    ORFEI
    1436947727
    Хорошее начало сезона - молодцы!Вперед балтийцы!
    Ответить
    ologreds
    1694997630
    numo435417
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+