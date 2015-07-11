«Балтика» в гостях победила «Шинник»

В матче 1-го тура ФНЛ ярославский «Шинник» на своем поле минимально уступил «Балтике».
11 июля. Ярославль. Стадион «Шинник».
«Шинник» (Ярославль) – «Балтика» (Калининград) – 0:1 (0:1).
Гол: 0:1 – Запрудских, 27.
Гол: 0:1 – Запрудских, 27.
«Шинник»: Малышев, Беляев, Ятченко, Ламанж, Никитинский (Малоян, 46), Сиротов, Щадин, Войдель, Султонов (Митасов, 61), Булия (Цховребов, 83), Мязин.
«Балтика»: Рогачев, Каленкович, Цуканов, Запрудских (Ланин, 86), Овсиенко, Макарчук, Чхапелия (Гелоян, 46), Цимбал, Рябокобыленко (Земченков, 46), Глушков, Сердюк (Постаногов, 81).
Предупреждения: Рябокобыленко, 34. Чхапелия, 41. Запрудских, 43. Рогачев, 86. Цуканов, 90+1.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!