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    Роналдиньо продолжит карьеру в «Флуминенсе»

    Известный бразильский нападающий 35-летний Роналдиньо продолжит карьеру в «Флуминенсе». Футболист принял предложение команды из Рио-де-Жанейро и уже сегодня должен подписать контракт с клубом.

    Отмечается, что зарплата Роналдиньо составит около 2, 5 млн долларов за сезон, также футболисту будет перечисляться часть доходов от продажи футболок с именем игрока.
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    Источник: Globo

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    11.07.2015 18:55
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    Комментарии (41)
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    spartak11
    1436635772
    не хватало его на чм
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    BARCA_10
    1436636295
    Роналдиньо один из лучших игроков в истории, как он возил мордой о газон игроков на Бернабеу, какой шикарный гол положил Чеху или тому же Симэну, футболист на века, удачи где бы он не играл!
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    spartach091
    1436636429
    удачи ему.непремено гляну матчи его команды!его игра была чудом.чего стоила его улыбка!!!он легенда!
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    CR7_RealMadrid
    1436636553
    это животное еще играет что ли, я думал уже давно валяется где то
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    Zely
    1436641158
    Когда смотришь его игру, чувствуешь как он получает удовольствие от игры
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    Islam0500
    1436646402
    А почему не в Антальяспор? Можно было возродить связку с Это'О
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    Mister Ipkins
    1436649276
    Это первый футболист,которого я узнал вообще,он тогда только перешел в Барсу,по уровню игры превосходит и Роналду и даже Месси,но как то он быстро затух,но даже на ЧМ 2014 я думаю он играл бы лучше того же Неймара)кстати я NeyMesSuares95 если что))
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    Mister Ipkins
    1436682269
    \"Универо 4-х курсо ло ло\"подправлю тебя немного.Ну это на твоем языке,а так,учусь я на 4 курсе нефтяного университета..точнее перешел на 4-ый
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    nahan
    1436705181
    Мыльная опера завершена.
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    ologreds
    1694997630
    numo435408
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