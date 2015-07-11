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    «Монако» арендует Эль-Шаарави у «Милана»

    Форвард «Милана» Эль-Шаарави станет игроком «Монако». Французы арендуют игрока за 2 млн евро с обязательством выкупить за 16 млн евро.

    Клубный телеканал «Милана»подтвердил, что стороны практически согласовали сделку.В понедельник Эль-Шаарави пройдет медосмотр и подпишет со своим новым клубом контракт.

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    Источник: ФК «Милан»

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    11.07.2015 18:40
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    Комментарии (12)
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    laim2
    1436630016
    Хороший переход для Монако
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    dimagas1
    1436631144
    Значит будет схему менять тренер.
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    artem 81
    1436631254
    Монако сильно усилится, этот парняга может много наколотить.
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    Triem
    1436633758
    Его носки за 2 миллиона пускай арендуют!
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    acm 1899
    1436633879
    Пусть опыта наберется, я верю что шарик себя еще покажет, и выиграет с Миланом лч, и сбреет свой ирокез
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    Валерон
    1436634721
    Атака Милана перенасыщена. С прихдом Ибры так вообще будет на пять команд игроков атаки, фланги вообще тьма игроков, Черчи, Менез, Ньянг, Хонда. Удачи Фараон, в Милане ты вырос в игрока с большой буквы. Ты еще оденешь футболку Милана обязательно.
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    realmadrid92
    1436643868
    Быстро нашли замену бельгийцу, хороший трансфер для французов. Игрок то с огромным потенциалом, удачи в любом случае
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    acm 1899
    1436662446
    Так как вижу в Шарике большой потенциал, хочу видеть такое продолжение; за сезон он разыграется, наберет форму, плюс бесценного опыта в ЛЧ, а потом его вернут когда Милан выйдет в ЛЧ, и там он зажжет.
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    nahan
    1436705123
    Аренда устраивает.
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    ologreds
    1694997630
    numo435407
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