«Монако» арендует Эль-Шаарави у «Милана»

Форвард «Милана» Эль-Шаарави станет игроком «Монако». Французы арендуют игрока за 2 млн евро с обязательством выкупить за 16 млн евро.
Клубный телеканал «Милана»подтвердил, что стороны практически согласовали сделку.В понедельник Эль-Шаарави пройдет медосмотр и подпишет со своим новым клубом контракт.
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