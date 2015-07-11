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    • Заместитель главы Краснодарского края: «Контракт с Аршавиным будет подписан на следующей неделе»

    Заместитель главы Краснодарского края: «Контракт с Аршавиным будет подписан на следующей неделе»

    Заместитель главы Краснодарского края Иван Перонко сообщил, что контракт Андрея Аршавина с «Кубанью» будет подписан на следующей неделе. Условия соглашения футболиста с клубом уже обговорены, а игрок будет выступать в краснодарской команде в течении следующего сезона.
    «Все условия с Аршавиным обговорены, задержка с подписанием контракта – чисто техническая. Она связана с тем, что юридический процесс оформления Валерия Стаценко на посту генерального директора клуба еще не завершен. Это должно произойти на следующей неделе, в понедельник– вторник. После того, как он официально вступит в должность, контракт будет подписан. Все условия соглашения уже обговорены, контракт составлен и рассчитан на один год», – сказал Перонко.
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    Источник: ТАСС

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    11.07.2015 15:45
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    Комментарии (25)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ДСА
    1436621917
    Все условия контракта должны быть публичными, поскольку деньги изъяты из бюджета.
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    EVM
    1436622809
    Удачи Шаве и удачи Кубани! Буду болеть в матчах и поддерживать те клубы, куда уйдут наши парни, за исключением матчей, этих команд с Зенитом.
    Ответить
    Nooki
    1436626709
    Теперь буду смотреть матчи кубани))!
    Ответить
    lange
    1436628638
    Ждём следующей недели.
    Ответить
    andrefino13
    1436636875
    Дорогу к его дому,жилью, отремонтируют,тогда он и подпишет.
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436653969
    чёт сорвётся по ходу
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    B_A_IV
    1436683037
    Удачи Андрею в Краснодаре, ну и Краснодару удачи! в Кубань не очень верится
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    apostol18
    1436698324
    Предвыборный публичный ход конем перед голосованием в губернаторы..?
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    nahan
    1436704478
    Не самый худший вариант для Аршавина.
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    ologreds
    1694997631
    numo435396
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