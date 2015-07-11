Заместитель главы Краснодарского края: «Контракт с Аршавиным будет подписан на следующей неделе»

Заместитель главы Краснодарского края Иван Перонко сообщил, что контракт Андрея Аршавина с «Кубанью» будет подписан на следующей неделе. Условия соглашения футболиста с клубом уже обговорены, а игрок будет выступать в краснодарской команде в течении следующего сезона.

«Все условия с Аршавиным обговорены, задержка с подписанием контракта – чисто техническая. Она связана с тем, что юридический процесс оформления Валерия Стаценко на посту генерального директора клуба еще не завершен. Это должно произойти на следующей неделе, в понедельник– вторник. После того, как он официально вступит в должность, контракт будет подписан. Все условия соглашения уже обговорены, контракт составлен и рассчитан на один год», – сказал Перонко.

