«Советский спорт»: «Черчесов не уволен»

В московском «Динамо» отреагировали на информацию об увольнении главного тренера команды Станислава Черчесова. Напомним, сегодня появилась информация об увольнении Черчесова и назначении на вакантную должность Андрея Кобелева.





Источник в клубе сообщил: «В «Динамо» разочарованы информацией, которая в последнее время появляется вокруг кадровых вопросов клуба. Клуб обращает внимание на то, что руководствоваться следует лишь официальной информацией. Как только кадровые решения будут приняты, о них будет объявлено официально. Что же касается слухов о ходе совета директоров, в частности, о резких высказываниях главного тренера Станислава Черчесова и его увольнении, то они не соответствуют действительности».