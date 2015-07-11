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    «Советский спорт»: «Черчесов не уволен»

    В московском «Динамо» отреагировали на информацию об увольнении главного тренера команды Станислава Черчесова. Напомним, сегодня появилась информация об увольнении Черчесова и назначении на вакантную должность Андрея Кобелева.

    Источник в клубе сообщил: «В «Динамо» разочарованы информацией, которая в последнее время появляется вокруг кадровых вопросов клуба. Клуб обращает внимание на то, что руководствоваться следует лишь официальной информацией. Как только кадровые решения будут приняты, о них будет объявлено официально. Что же касается слухов о ходе совета директоров, в частности, о резких высказываниях главного тренера Станислава Черчесова и его увольнении, то они не соответствуют действительности».

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.07.2015 15:28
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    Комментарии (220)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    50лет за Динамо
    1436675505
    Сколько радости вызвала чужая беда.
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    дантеs
    1436679823
    Пусть враги подавятся своим ядом! Временный кризис - переживем! И всем вам это еще аукнется, \"ДРУЗЬЯ\" !!!!
    Ответить
    mat73
    1436682474
    Уволен - не уволен... ромашка какая-то получается
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436683548
    Кому-то не живётся спокойно...
    Ответить
    nahan
    1436704429
    Кому-то выгодно такое положение дел.
    Ответить
    Вакханалия
    1436717091
    Кто бы Динамку не тренировал! Эти бело- голубые подсосники коней никогда ничего не выиграют. Вперёд Спартак!
    Ответить
    112910415
    1436718037
    пока не уволен
    Ответить
    Мамешев
    1436733474
    Кто то готовит \"майдан\" внутри ментов.Ну не хочется думать на Денисова((
    Ответить
    Dirty_Harry
    1436762295
    что в Динамо происходит...
    Ответить
    ologreds
    1694997630
    numo435395
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