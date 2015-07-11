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    «Шальке-04» готов продать Настасича

    Генеральный директор немецкого «Шальке-04» Хорст Хельдт заявил, что клуб готов рассматривать предложения по продаже защитника Матия Настасича. В «Шальке-04» не станут удерживать игрока, но желающие его приобрести должны выплатить соответственную компенсацию.

    «Мы знаем, что игроку льстит интерес со стороны топ-клубов Италии и Англии, Он хочет играть в более сильном турнире, чем Лига Европы. Мы же не имеем никакого желания сохранять футболиста, который больше не хочет участвовать в нашем проекте. Однако я должен позаботиться об интересах «Шальке-04». Так что желающие приобрести Настасича должны заплатить ту сумму, которая нужна нам» – цитирует Хельдта Тuttosport.

    Напомним, ранее сообщалось об интересе к Настасичу со стороны санкт-петербургского «Зенита».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 13:34
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    Комментарии (28)
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    phantom-k
    1436611013
    странно что два проекта под одним спонсором не могут решить вопрос... или жути нагоняют про топ клубы, чтоб откатов побольше?
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    4 walls
    1436612853
    .
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    BloodyНeart
    1436613037
    Давай в Питер.
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    Juventus21
    1436616691
    Настасичу лучше вернуться в Италию. Наполи и Лацио могли бы приютить у себя серба
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    Miaf
    1436616719
    Нужно на фоне зенита показать прослезившуюся бабушку ( последние пенсионные деньги отбираете ироды) и покупку Настасича.
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    Kwinto555
    1436620723
    У Шальке большие финансовые проблемы. Вот они продают играков за которых можно получить не плохо.
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    nahan
    1436704002
    Зениту нужно ускоряться.
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    Ronin Sibir
    1436758743
    Хороший защитник. Жаль терять такого.
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    ologreds
    1694997632
    numo435387
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