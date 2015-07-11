«Шальке-04» готов продать Настасича

Генеральный директор немецкого «Шальке-04» Хорст Хельдт заявил, что клуб готов рассматривать предложения по продаже защитника Матия Настасича. В «Шальке-04» не станут удерживать игрока, но желающие его приобрести должны выплатить соответственную компенсацию.





Напомним, ранее сообщалось об интересе к Настасичу со стороны санкт-петербургского «Зенита».



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Мы знаем, что игроку льстит интерес со стороны топ-клубов Италии и Англии, Он хочет играть в более сильном турнире, чем Лига Европы. Мы же не имеем никакого желания сохранять футболиста, который больше не хочет участвовать в нашем проекте. Однако я должен позаботиться об интересах «Шальке-04». Так что желающие приобрести Настасича должны заплатить ту сумму, которая нужна нам» – цитирует Хельдта Тuttosport.Напомним, ранее сообщалось об интересе к Настасичу со стороны санкт-петербургского «Зенита».С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.