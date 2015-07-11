Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Черчесов: «Ничего не знаю об отставке»

    Главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что ничего не знает о своей отставке и назначении на должность Андрея Кобелева.

    «К моменту вашего звока я еще спал после возвращения из Монако. Удовлетоворен не только результатом матча, но и качеством игры команды. У нас вырисовывается стиль, появляется рисунок, прогрессирует молодежь, что не может не радовать. Ничего об отставке не знаю, у меня еще есть год контракта, который я намерен отработать» – сказал наставник «бело-голубых».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2015 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии (51)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    4 walls
    1436613076
    .
    Ответить
    Gotlib
    1436613846
    Аджоя убрали,теперь и этого фраера!Всё логично!
    Ответить
    Levadia
    1436614540
    Я ещё спюююю. Скоро узнаешь официально. Вот динамикам то радости!Гурама убрали,теперь и Стаса.
    Ответить
    Expert-disport
    1436618067
    Привет от Денисова! Он тоже не понимал, что происходит! Просто все встает на свои места. Физрук должен быть в ФНЛ! Как и физрук карпин.
    Ответить
    caravanbashi
    1436619830
    Все, что пока выгорело у Славона, это Терек, все, что пока выгорело у Динамо - это с Бесковым, 70-71 -й, Ташкент, одним словом ))
    Ответить
    infatuation0612
    1436628415
    Усатый, завтра в газете прочитаешь!
    Ответить
    andrefino13
    1436636066
    ТАСС,уже уполномочил.
    Ответить
    nahan
    1436703041
    Не верится в отставку Черчесова.
    Ответить
    112910415
    1436721982
    беспокойно у них там
    Ответить
    ologreds
    1694997632
    numo435381
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+