Черчесов: «Ничего не знаю об отставке»

Главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что ничего не знает о своей отставке и назначении на должность Андрея Кобелева.

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«К моменту вашего звока я еще спал после возвращения из Монако. Удовлетоворен не только результатом матча, но и качеством игры команды. У нас вырисовывается стиль, появляется рисунок, прогрессирует молодежь, что не может не радовать. Ничего об отставке не знаю, у меня еще есть год контракта, который я намерен отработать» – сказал наставник «бело-голубых».