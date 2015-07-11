«Лилль» намерен приобрести Жордана Айю

Главный тренер «Лилля» Эрве Ренар выразил заинтересованность в нападающем «Лорьяна» Жордане Айю.





«Интересен ли мне Айю? Да, конечно, – цитирует Le Parisien Айю. – Я не стану этого скрывать. Мы будем разочарованы, если не получим его. Команда сейчас лишь реализует себя на 60 процентов потенциала. Нам не хватает четырех игроков: защитника, двух полузащитников и одного нападающего.





Отметим, что «Лилль» активно себя ведет на трансферном рынке, подписав контракты с Ренато Чивелли, Эриком Ботиком и Муниром Оббади. Нынешним летом клуб покинули Адама Траоре, Идрисса Гуйе и Симон Кьяер.



