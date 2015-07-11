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    «Лилль» намерен приобрести Жордана Айю

    Главный тренер «Лилля» Эрве Ренар выразил заинтересованность в нападающем «Лорьяна» Жордане Айю.

    «Интересен ли мне Айю? Да, конечно, – цитирует Le Parisien Айю. – Я не стану этого скрывать. Мы будем разочарованы, если не получим его. Команда сейчас лишь реализует себя на 60 процентов потенциала. Нам не хватает четырех игроков: защитника, двух полузащитников и одного нападающего.

    Отметим, что «Лилль» активно себя ведет на трансферном рынке, подписав контракты с Ренато Чивелли, Эриком Ботиком и Муниром Оббади. Нынешним летом клуб покинули Адама Траоре, Идрисса Гуйе и Симон Кьяер.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 11:59
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    Комментарии (4)
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    админ БОМБАРДИРА
    1436605448
    СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. 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    qisi71
    1436606385
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если буде брать скажите что от \"Globalkapper\", буду благодарен. Сайт - m / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    nahan
    1436702927
    Должны подписать.
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    ologreds
    1694997633
    numo435379
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