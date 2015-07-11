Шакири может продолжить карьеру в «Шальке»

Полузащитник «Интера» Джердан Шакири может вернуться в немецкую бундеслигу. Швейцарец близок к переходу в «Шальке», ради которого отклонил предложение английского «Сток Сити».





«Интер» оценивает швейцарца за 18 миллионов евро. По данным итальянских СМИ, «Шальке» готов расстаться с такой суммой.



