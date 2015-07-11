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    Шакири может продолжить карьеру в «Шальке»

    Полузащитник «Интера» Джердан Шакири может вернуться в немецкую бундеслигу. Швейцарец близок к переходу в «Шальке», ради которого отклонил предложение английского «Сток Сити».

    «Интер» оценивает швейцарца за 18 миллионов евро. По данным итальянских СМИ, «Шальке» готов расстаться с такой суммой.

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.07.2015 11:07
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    Комментарии (17)
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    админ БОМБАРДИРА
    1436605517
    СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. ВЫ ВСЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА НАШ БОМБАРДИР И БРОСАЙТЕ ЭТТОТ КУПЛЕННЫЙ СОККЕР. НА БОМБАРДИРЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕДАКТОРЫ, АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ. И ВСЕ ПОКУПАЙТЕ НАШИ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ. А КТО НЕ ПЕРЕЙДЕР НА НАШЕ БОМБРАДИР, ТОТ НАВСЕГДА БУДЕТ ЗАБАНЕН НА СОККЕРЕ. ТАК ЧТО НЕ РИСКУЙТЕ ЗДЕСЬ ОСТАВАТЬСЯ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НВОЫЙ ФУТБОЛЬРЫЙ САЙТ БОМБАРДИР! СЛУШАЙТЕ СЮДА МЕЛЮЗГА! ВАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ГАДКОМ САЙТЕ СОККЕР. ОН ПОЛНОСТЬЮ ПРОГНИЛ, ЗДЕСЬ НЕАДЕКВАТНЫЕ МОДЕРАТОРЫ, ГОРЕ-РЕДАКТОРЫ И НЕУМЕЛЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ. ВОНЬ ОТ СОККЕРА СМЕРДИТ ПО ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ. ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ГАДКИХ РЕСУОРСОВ ПО ФУТБОЛУ, ЗДЕСЬ НЕТ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ. 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    Die Roten
    1436605922
    усилит шальке.бундеслига ему больше подходит чем серия а.
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    qisi71
    1436606628
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    Karakas
    1436607873
    Что то с ним не то, вроде бегает быстро телосложение как бычок. В Баварии на лавке, в Интере то же самое, видать характер скверной
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    P4ELINE
    1436607992
    Он же только недавно в интер перешел и опять куда то убегает?
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    4 walls
    1436613292
    .
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    Juventus21
    1436616202
    У Шальке бабло имеется, так что сделка вполне осуществима. Ток непонятно, почему оставляют Эрнанеса и продают Шакири
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    АрсенБурбулятр
    1436616247
    поменяйте в слове Шакири буквы К и Р местами, и в слове Шальке также местами - А и Л (ь соответственно опустится)
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    КиLLеr
    1436622977
    Поначалу подавал надежды,а потом ушел в тень,хотя за полсезона мало кто может сразу заиграть в серии А. Удачи и спасибо за все!
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    ologreds
    1694997632
    numo435373
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