«Милан» согласовал с агентом Ибрагимовича условия контракта

«Милан» продолжает прилагать усилия, пытаясь вернуть нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича. Вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани достиг соглашения с Мино Райолой, агентом 33-летнего шведа, об условиях контракта игрока. По данным La Gazzetta dello Sport, «Милан» готов подписать с Ибрагимовичем 3-летний контракт с окладом 6 миллионов евро в год плюс бонусы.
Отмечается, что «ПСЖ» согласен продать форварда за 5,5 миллиона евро.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!