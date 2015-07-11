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    • «Милан» согласовал с агентом Ибрагимовича условия контракта

    «Милан» согласовал с агентом Ибрагимовича условия контракта

    «Милан» продолжает прилагать усилия, пытаясь вернуть нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича. Вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани достиг соглашения с Мино Райолой, агентом 33-летнего шведа, об условиях контракта игрока. По данным La Gazzetta dello Sport, «Милан» готов подписать с Ибрагимовичем 3-летний контракт с окладом 6 миллионов евро в год плюс бонусы.

    Отмечается, что «ПСЖ» согласен продать форварда за 5,5 миллиона евро.

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    Источник: Sports.ru

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    11.07.2015 10:19
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    Комментарии (36)
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    VIPded
    1436611015
    Возвращайся, Ибра! Форза, россонери!
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    амурец
    1436611065
    странно цена какая то смешная
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    JOZEPPO MILANSKY
    1436612655
    фараон в аренду в монако, если сыграет 15 матчей выкупят..Ибра в Милан на 3 года, тут как и предпологалось
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    4 walls
    1436613250
    .
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    Бромгексин
    1436614368
    Какая-то утка) Понятно,что ему скоро 34,но он еще держит уровень,как минимум 15 он стоит
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    Juventus21
    1436615932
    Может включат в сделку Мастура и вернут Ибру за даром
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    хай
    1436616622
    за 55 в зенит иди
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    danil128412
    1436635360
    Наврятли он перейдёт в Милан...
    Ответить
    112910415
    1436720803
    суета сует
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    ologreds
    1694997633
    numo435368
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