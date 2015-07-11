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    • Тотти: «Я все еще получаю удовольствие от игры и понимаю, что хочу продолжать»

    Тотти: «Я все еще получаю удовольствие от игры и понимаю, что хочу продолжать»

    Капитан «Ромы» Франческо Тотти подчеркнул, продолжает получать удовольствие от игры и не собирается завершать карьеру в ближайшее время.


    В минувшем сезоне Тотти провел в составе римской команды 36 матчей, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.

    «Я все еще получаю удовольствие от игры и понимаю, что хочу продолжать, – приводит Tmw слова Тотти. – Пока чувствую себя прекрасно, буду выступать».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 09:05
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    Комментарии (14)
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    YAMAYKA
    1436595378
    Вожак. Однозначно одна из легендарных личностей современного футбола.
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    Lazio-Kiev
    1436596198
    Не уходи, Пупс! Ты еще не все селфи сделал!)
    Ответить
    Massachussets
    1436596468
    Mr Преданность
    Ответить
    FC BARCE-10-NA
    1436602883
    Легенда Ромы.Уважаю его за преданность клубу.Таких игроков побольше.
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    Vercetti
    1436604357
    Любим тебя всем сердцем.Ты и есть Рома
    Ответить
    Alcaron
    1436605839
    No Totti,No Party!!!
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    Juventus21
    1436616394
    Кермет одобряет)
    Ответить
    ologreds
    1694997634
    numo435360
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