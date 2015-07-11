Панюков: «Выбор есть – «Монако», «Сент-Этьен», «Ренн»

Нападающий московского «Динамо» Андрей Панюков, у которого закончился срок арендного соглашения с литовским «Атлантасом», рассказал о продолжении своей карьеры.





«Не знаю, вспоминает ли обо мне «Динамо». Да и какой смысл? Там, наверное, уже в курсе, что у меня есть несколько предложений из Франции.





На просмотр я не собираюсь, обойдется без этого. Меня просматривали в литовском чемпионате и то, что хотели увидеть, увидели.





Выбор есть – «Монако», «Сент-Этьен», «Ренн». У меня только что закончилась аренда в «Атлантасе», а через неделю – с «Динамо». А там посоветуюсь с Константином Сергеевичем (Сарсания – прим.). Как он скажет, так и будет», – отметил Панюков.



