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    Панюков: «Выбор есть – «Монако», «Сент-Этьен», «Ренн»

    Нападающий московского «Динамо» Андрей Панюков, у которого закончился срок арендного соглашения с литовским «Атлантасом», рассказал о продолжении своей карьеры.

    «Не знаю, вспоминает ли обо мне «Динамо». Да и какой смысл? Там, наверное, уже в курсе, что у меня есть несколько предложений из Франции.

    На просмотр я не собираюсь, обойдется без этого. Меня просматривали в литовском чемпионате и то, что хотели увидеть, увидели.

    Выбор есть – «Монако», «Сент-Этьен», «Ренн». У меня только что закончилась аренда в «Атлантасе», а через неделю – с «Динамо». А там посоветуюсь с Константином Сергеевичем (Сарсания – прим.). Как он скажет, так и будет», – отметил Панюков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 08:56
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    Комментарии (20)
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    АрсенБурбулятр
    1436602595
    в Литве \"умные\" люди, думают если Панюков в Динамо в основу не проходит (когда еще Кураньи был), то значит он игрок уровня Атлантаса, забавно. СЭ и Ренн думаю слишком сильные клубы для него, вряд ли он там будет в основе, лучше в середняк соседней Бельгии
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    ivanbest
    1436603599
    В Сент-Этьен нужно идти, там хоть и команда хорошая, и в отличие от Монако, вполне сможет рассчитывать на хорошую игровую практику...
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    Сула
    1436604091
    что-то, андрюша, на трёп похоже, как бы за счастье не стало остаться в атлантасе.
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    salaga
    1436608998
    Панюков не паникует.
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    баск
    1436614434
    А Андрюха-то неравнодушен к Динамо, это приятно, конечно. Хотя и грустно, что так все получается.. Не в момент он попал, к сожалению, в Динамо очередная буча, в которой оказалось совсем не до него. Жаль. Если он и правда доберется до приличного французского клуба- удачи ему всяческой. Да и в иных случаях- все равно удачи..
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    Борисыч1
    1436629674
    Аджоев говорил, что его Гурамчик не хуже Панюкова играет) Давайте на пару в Монако!
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    andrefino13
    1436636332
    Иди в Монако,хотя сомневаюсь,что вас там ждут.У нас в России,таких как вы,пруд пруди.Главный Халк.
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    RMUKMU
    1436644960
    В Ренн, там больше шансов стать остовным.
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    112910415
    1436720297
    нормально, парень!
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    ologreds
    1694997634
    numo435359
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