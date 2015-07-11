Оббади перешел из «Монако» в «Лилль»

32-летний полузащитник «Монако» Мунир Оббади подписал двухлетний контракт с «Лиллем», сообщает официальный сайт французского клуба. В прошлом сезоне хавбек на правах аренды выступал за «Верону», где в 22 матчах отметился одним забитым мячом.











