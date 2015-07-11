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    • «Монако» подписал контракт с лучшим игроком молодежного чемпионата мира

    «Монако» подписал контракт с лучшим игроком молодежного чемпионата мира

    Полузащитник Адама Траоре перешел в «Монако», сообщает официальный сайт клуба. Малиец, ставший лучшим игроком молодежного чемпионата мира (U-20), где он записал на своей счет 4 гола, подписал пятилетний контракт. Финансовые подробности сделки не раскрываются.

    В минувшем сезоне Траоре провел в составе «Лилля» 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 07:00
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    Комментарии (5)
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    Monegask
    1436590255
    отличные покупки в этом сезоне.. удачи ему
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    Майкл59ru
    1436591693
    Монако кого попало не подпишет,значит игрок действительно стоящий.
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    Rusti
    1436593386
    Удачи ему!
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    LESTER68
    1436593962
    у них футбольная династия-или все кто с Африки все Траоре?
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    ologreds
    1694997634
    numo435348
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