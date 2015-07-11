«Монако» подписал контракт с лучшим игроком молодежного чемпионата мира

Адама Траоре перешел в «Монако», сообщает официальный сайт клуба. Малиец, Полузащитникперешел в «Монако», сообщает официальный сайт клуба. Малиец, ставший лучшим игроком молодежного чемпионата мира (U-20) , где он записал на своей счет 4 гола, подписал пятилетний контракт. Финансовые подробности сделки не раскрываются.





В минувшем сезоне Траоре провел в составе «Лилля» 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола.



