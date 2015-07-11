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    • Ринат Билялетдинов о лимите на легионеров: «Нельзя шарахаться со стороны в сторону»

    Ринат Билялетдинов о лимите на легионеров: «Нельзя шарахаться со стороны в сторону»

    Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о лимите на легионеров:


    «Нельзя шарахаться ни в одну, ни в другую сторону. Нельзя играть чисто россиянами, нельзя играть только легионерами. Правда все время по середине. Эдуардо, Навас, Карадениз в нашей команде, Халк, Витцель, Вальбуэна в других командах — эти игроки словно другой стакан. Одно дело в одном стакане вариться, а тут надо какой-то растворчик добавить. Если легионер хороший, то мы подпитываемся игроком другого стиля. Европейского, американского, африканского, азиатского. Считаю систему 6 на 5 оптимальной, где шесть игроков будут своими. Сейчас 4 на 7, связано это с уровнем подготовки российских футболистов. Убрав одного легионера с поля, мы уже перейдем на другой уровень.

    Но представьте, что мы запретим легионеров вообще. Кем будет играть тот же «Краснодар»? Ари, Вандерсон, Жоазиньо, Перейра, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик. Кем они будут играть? Уберите Ерeменко, Натхо, Тошича, Вернблума, Мусу — кто будет играть? Ефремов? Дай Бог, чтобы он поднялся в росте за три года. Без легионеров клубный рейтинг сразу упадет. Поэтому они должны быть. Но если мы будем играть 10 на 15, 10 «зенитовцев» и один Лодыгин в воротах, то почти что повторим рекорд «Динамо», когда с эмблемой московского клуба вышло 11 иностранцев» – сказал тренер в ходе интернет-конференции «БИЗНЕС Online».
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    Источник: БИЗНЕС Online

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    11.07.2015 01:27
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    Комментарии (21)
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    забайкальский армеец
    1436584355
    Чушь несёт,дело не в лимите а в подготовке нашей молодёжи,сколько уже говорят об этом.Чемпионат пройдёт и всё будут воду в ступе толочь,а надо было делом заниматься пока время было.А сейчас хоть всех иностранцев убери Мудке это на чемпионате не поможет,что Слуцкий или Боаш виноваты,что наши тунеядцы не в состоянии конкурировать с гастарбайтерами.А пресловутый паспорт опять даст им фору сильно не напрягаться и дополнительный нолик в контракте.
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    cska plus
    1436586549
    примеры надо приводить на Зените и спартаке))
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    РЭП НИГГА
    1436591372
    Навас уже не в твоей команде, дубина.... и ни хрена непонятно в твоей балабольщине,я про последнюю фразу....
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    peduSKA
    1436593107
    Со стороны в сторону, ну-ну, может из стороны в сторону. На новый домен они переезжают.
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    КержаковНа
    1436593963
    Стаканы какие-то...Похмелите его
    Ответить
    rubinovyi2
    1436596585
    Чем вьюшки раздавать..,давай-ка лучше команду готовь...,а то сезон новый,а ошибки старые.
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    salaga
    1436606867
    Про стакан со знанием дела излагает.
    Ответить
    89170513876
    1436646804
    Все будет хорошо -иншалла.Ринат Саярович.Больше уверенности.
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    112910415
    1436719488
    но это Россия, Карл!
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    ologreds
    1694997634
    numo435341
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