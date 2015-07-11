Ринат Билялетдинов о лимите на легионеров: «Нельзя шарахаться со стороны в сторону»

Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о лимите на легионеров:

Но представьте, что мы запретим легионеров вообще. Кем будет играть тот же «Краснодар»? Ари, Вандерсон, Жоазиньо, Перейра, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик. Кем они будут играть? Уберите Ерeменко, Натхо, Тошича, Вернблума, Мусу — кто будет играть? Ефремов? Дай Бог, чтобы он поднялся в росте за три года. Без легионеров клубный рейтинг сразу упадет. Поэтому они должны быть. Но если мы будем играть 10 на 15, 10 «зенитовцев» и один Лодыгин в воротах, то почти что повторим рекорд «Динамо», когда с эмблемой московского клуба вышло 11 иностранцев» – сказал тренер в ходе интернет-конференции «БИЗНЕС Online».

«Нельзя шарахаться ни в одну, ни в другую сторону. Нельзя играть чисто россиянами, нельзя играть только легионерами. Правда все время по середине. Эдуардо, Навас, Карадениз в нашей команде, Халк, Витцель, Вальбуэна в других командах — эти игроки словно другой стакан. Одно дело в одном стакане вариться, а тут надо какой-то растворчик добавить. Если легионер хороший, то мы подпитываемся игроком другого стиля. Европейского, американского, африканского, азиатского. Считаю систему 6 на 5 оптимальной, где шесть игроков будут своими. Сейчас 4 на 7, связано это с уровнем подготовки российских футболистов. Убрав одного легионера с поля, мы уже перейдем на другой уровень.