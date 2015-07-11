Ринат Билялетдинов о лимите на легионеров: «Нельзя шарахаться со стороны в сторону»

Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о лимите на легионеров:
«Нельзя шарахаться ни в одну, ни в другую сторону. Нельзя играть чисто россиянами, нельзя играть только легионерами. Правда все время по середине. Эдуардо, Навас, Карадениз в нашей команде, Халк, Витцель, Вальбуэна в других командах — эти игроки словно другой стакан. Одно дело в одном стакане вариться, а тут надо какой-то растворчик добавить. Если легионер хороший, то мы подпитываемся игроком другого стиля. Европейского, американского, африканского, азиатского. Считаю систему 6 на 5 оптимальной, где шесть игроков будут своими. Сейчас 4 на 7, связано это с уровнем подготовки российских футболистов. Убрав одного легионера с поля, мы уже перейдем на другой уровень.
Но представьте, что мы запретим легионеров вообще. Кем будет играть тот же «Краснодар»? Ари, Вандерсон, Жоазиньо, Перейра, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик. Кем они будут играть? Уберите Ерeменко, Натхо, Тошича, Вернблума, Мусу — кто будет играть? Ефремов? Дай Бог, чтобы он поднялся в росте за три года. Без легионеров клубный рейтинг сразу упадет. Поэтому они должны быть. Но если мы будем играть 10 на 15, 10 «зенитовцев» и один Лодыгин в воротах, то почти что повторим рекорд «Динамо», когда с эмблемой московского клуба вышло 11 иностранцев» – сказал тренер в ходе интернет-конференции «БИЗНЕС Online».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.