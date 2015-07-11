Полузащитник мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Клубы уже согласовали трансфер футболиста, а сумма отступных может составить 20 млн. евро.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

Сообщается, что англичане уже согласовали с футболистом условия трехлетнего контракта, по которому зарплата Швайнштайгера составит 10 млн евро в год.