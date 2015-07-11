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    Швайнштайгер близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник мюнхенской «Баварии» Бастиан Швайнштайгер близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Клубы уже согласовали трансфер футболиста, а сумма отступных может составить 20 млн. евро.

    Сообщается, что англичане уже согласовали с футболистом условия трехлетнего контракта, по которому зарплата Швайнштайгера составит 10 млн евро в год.

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    Источник: Bild

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    11.07.2015 00:06
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    Комментарии (201)
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    Die Roten
    1436599683
    pep out.хосепа уходи поскорей.пока окончательно все не испортил.
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    Сливки общества
    1436605072
    «МЮ» может включить Ди Марию в сделку по Швайнштайгеру Английский «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с «Баварией» о трансфере 30-летнего полузащитника Бастиана Швайнштайгера, сообщает Daily Express. Руководство «МЮ» собирается осуществить переход немецкого полузащитника в свой стан в ближайшее время. Также «красные дьяволы» уже заявили о возможности включения в сделку аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии. Отметим, что потенциальный контракт со Швайнштайгером может быть подписан на 3 года, за которые игрок получит около 30 миллионов евро. Сумма трансфера полузащитника в «МЮ» оценивается в 20 миллионов евро.
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    Сливки общества
    1436605130
    «У меня с Пепом состоялся разговор, но мы не поднимали тему продления контракта. Я полностью спокоен и не думаю, что стоит бить тревогу. На мой взгляд, шансы, что Пеп Гвардиола задержится в Мюнхене дольше, чем до 30 июня 2016-го, очень велики. Впереди ещё целый год, мы спокойно обдумаем и объявим вам. Если же мы не сможем договориться о продлении контракта, ничего страшного не случится», — цитирует Румменигге официальный сайт клуба. ------ Ужас какой. Сплошной негатив.
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    P4ELINE
    1436607712
    Центр Феллаини Мата Швайни. Мощно получается
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    FENNNNN
    1436610148
    Даже если лысый [кю] в этом году возьмет ЛЧ, за этот трансфер буду ненавидеть его всегда, как и миллионы других болельщиков. Ото убожество вытащило сердце Баварии.
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    RMUKMU
    1436642785
    Швайни как и Лам - живые легенды Баварии. Никто не имеет права их продовать особенно, когда они играют на высоком уровне.
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    Sevastopol-www
    1436683896
    Новый вызов сделан
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    112910415
    1436718789
    трудный выбор
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    MANSHAFT
    1437576896
    Гы гы
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    ologreds
    1694997635
    numo435336
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