«Астон Вилла» пополнилась полузащитником Гуйе из «Лилля»

Полузащитник «Лилля» Идрисса Гуйе переходит в «Астон Виллу». 25-летний сенегалец подписал с англичанами четырехлетний контракт, сумма транфсера клубами не разглашается.В Бирмингеме талантливый игрок призван заменить Фабиана Дельфа, который в ближайшее время должен заключить контракт с «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Лиги 1 Гуйе сыграл 32 матча, в которых забил 4 мяча. В активе футболиста значится 24 матча за сборную Сенегала.

