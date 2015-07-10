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    «Астон Вилла» пополнилась полузащитником Гуйе из «Лилля»

    Полузащитник «Лилля» Идрисса Гуйе переходит в «Астон Виллу». 25-летний сенегалец подписал с англичанами четырехлетний контракт, сумма транфсера клубами не разглашается.В Бирмингеме талантливый игрок призван заменить Фабиана Дельфа, который в ближайшее время должен заключить контракт с «Манчестер Сити».

    В минувшем сезоне Лиги 1 Гуйе сыграл 32 матча, в которых забил 4 мяча. В активе футболиста значится 24 матча за сборную Сенегала.
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    Источник: ФК «Астон Вилла»

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    10.07.2015 23:23
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    Комментарии (5)
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    TY13R
    1436559814
    не хило...
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    Evgenii31
    1436568406
    нормально
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    Бригант 669
    1436570976
    удачи !!!
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    Die Roten
    1436608076
    удачи в апл!
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    ologreds
    1694997634
    numo435333
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