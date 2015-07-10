«Сток Сити» заключил контракт с Гивеном

Голкипер «Астон Виллы» Шей Гивен заключил контракт с клубом «Сток Сити» на два сезона. Соглашение Гивена с бирмингемцами истекало только в следующем году, но хозяева клуба решили освободить игрока от контрактных обязательств.
Гивен играл за «Астон Виллу» с 2011 года, а в минувшем сезоне провeл всего три матча, в которых пропустил восемь голов. Отметим, что главный тренер «Сток Сити» Марка Хьюз хорошо знаком с голкипером по совместной работе в «Манчестер Сити».
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