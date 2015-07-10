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    «Сток Сити» заключил контракт с Гивеном

    Голкипер «Астон Виллы» Шей Гивен заключил контракт с клубом «Сток Сити» на два сезона. Соглашение Гивена с бирмингемцами истекало только в следующем году, но хозяева клуба решили освободить игрока от контрактных обязательств.
    Гивен играл за «Астон Виллу» с 2011 года, а в минувшем сезоне провeл всего три матча, в которых пропустил восемь голов. Отметим, что главный тренер «Сток Сити» Марка Хьюз хорошо знаком с голкипером по совместной работе в «Манчестер Сити».
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    Источник: ФК «Сток Сити»

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    10.07.2015 21:47
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    Комментарии (7)
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    BARCA_10
    1436555078
    соответственно Асмир Бегович станет игроком Челси.
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    Mоnоlo
    1436555547
    Надеюсь Лестер вылетит в Чемпионшип. =)))
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    Бригант 669
    1436567588
    Шей уже не тот!!шей взашей!!!
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    Die Roten
    1436607943
    удачи в стоке гивен!
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    ologreds
    1694997636
    numo435327
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