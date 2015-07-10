Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Эмери заинтересован в приобретении Чичарито

    Мексиканский нападающий Чичарито может продолжить карьеру в «Севилье». В приобретении футболиста заинтересован лично наставник севильцев Унаи Эмери.

    Напомним, что после перехода в «Милан» Карлоса Бакка андалусийский клуб находится в поисках забивного форварда. Минувший сезон Чичарито провел в аренде в «Реале», который не стал выкупать контракт мексиканца у «Манчестер Юнайтед», а наставник англичан Луи ван Гаал на футболиста не рассчитывает.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2015 19:26
    Рекомендуем
    Комментарии (24)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Vamos_Ramos
    1436549415
    Знаете почему Рамзана Кадырова называют футболистом? Он отрезал головы русским солдатам и играл ими в футбол с чеченскими генералами....
    Ответить
    зигзаг
    1436549563
    Лучшего отдали, абы кого взяли. Клуб однодневка Севилья, в титулах не заинтересованы.
    Ответить
    dimagas1
    1436550736
    Короче Севилья - мешок))))
    Ответить
    Эксперт Зенита
    1436550941
    Давай в Великий Зенит.Здесь бюджетные халявные деньги.
    Ответить
    10-Lil KyAs-10
    1436552492
    Был бы колоссальный успех для Севильи..
    Ответить
    starche
    1436553520
    Это не будет усилением.
    Ответить
    Фаталист
    1436555419
    Добротный нападающий.Очень старательный.Но слабоват для топ клубов.
    Ответить
    nahan
    1436584244
    Чичарито подойдёт Севилье.
    Ответить
    Die Roten
    1436606674
    было бы не плохо для него.
    Ответить
    ologreds
    1694997636
    numo435317
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+