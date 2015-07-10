Эмери заинтересован в приобретении Чичарито

Мексиканский нападающий Чичарито может продолжить карьеру в «Севилье». В приобретении футболиста заинтересован лично наставник севильцев Унаи Эмери.
Напомним, что после перехода в «Милан» Карлоса Бакка андалусийский клуб находится в поисках забивного форварда. Минувший сезон Чичарито провел в аренде в «Реале», который не стал выкупать контракт мексиканца у «Манчестер Юнайтед», а наставник англичан Луи ван Гаал на футболиста не рассчитывает.
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