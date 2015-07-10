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    Михалик близок к переходу в «Днепр»

    Полузащитник «Локомотива» Тарас Михалик близок к переходу в «Днепр». Football-ukraine.com сообщает, что игрок уже договорился о контракте с днепропетровским клубом.
    В услугах Михалика заинтересован главный тренер днепропетровский команды Мирон Маркевич, который таким образом хочет усилить защитную линию команды. Сам Михалик, не имеющей стабильной игровой практики в «Локомотиве», также хотел бы вернуться на родину.О условиях перехода пока не сообщается.

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    Источник: Football

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    10.07.2015 19:09
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    Комментарии (32)
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    Jarvis
    1436549128
    моя команда проиграла паоку 1-4, можно сообщить
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    eaguar
    1436553490
    Вперед Днепр .
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    eaguar
    1436553543
    Вперед Днепр .
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    ukrab
    1436555262
    хохола депортировать а там его в вермахт заберет порошка сала урине
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    kkomov
    1436556536
    в карательный батальон днепр?
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    Quaresmа_7
    1436558198
    всех пенсионеров в защиту решили собрать, хахахах
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    Alex-96
    1436558715
    Михалик с трудом дотягивает до уровня нынешнего Локомотива, хотя сам этот уровень к моему большему сожалению не так и велик....
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    nahan
    1436584080
    Пусть уходит лучше.
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    loko-the_best
    1436881210
    Поскорее бы. У меня всегда бомбит, когда он в составе)
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    ologreds
    1694997636
    numo435316
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