Полузащитник «Локомотива» Тарас Михалик близок к переходу в «Днепр». Football-ukraine.com сообщает, что игрок уже договорился о контракте с днепропетровским клубом.
В услугах Михалика заинтересован главный тренер днепропетровский команды Мирон Маркевич, который таким образом хочет усилить защитную линию команды. Сам Михалик, не имеющей стабильной игровой практики в «Локомотиве», также хотел бы вернуться на родину.О условиях перехода пока не сообщается.
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