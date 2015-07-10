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    Тейшейра назначен вице-капитаном «Шахтера»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу сообщил, что после ухода нападающего Луиса Адриано в «Милан» обязанности вице-капитана донецкого клуба перейдут к полузащитнику Алексу Тейшейре.
    «Луис Адриано был успешным исполнителем, который отыграл много лет в «Шахтере» и забил большое количество мячей. До него капитаном от бразильцев был Фернандиньо, а самым первым – Матузалем. Теперь эта обязанность перейд»т к Алексу Тейшейре, который на данный момент является не только лидером бразильских игроков, но и ведущим футболистом по технике исполнения. Он созидатель, который строит и выполняет большой объем работы.
    В «Шахтере» есть костяк из четырех-пяти игроков, которых в течение матча очень трудно заменить кем-либо. Это ведущие исполнители, составляющие основу команды. И Алекс сейчас всe больше себя проявляет как личность и как футболист. Уверен, что в этом сезоне он продолжит быть первым номером команды, и в ближайшие годы им будут интересоваться ведущие клубы Европы», – цитирует тренера пресс-служба донецкого клуба.
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    Источник: ФК «Шахтер»

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    10.07.2015 14:39
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    Комментарии (10)
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    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1436528730
    Капитанствуют сплошные украинцы
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    AC M1lan
    1436531377
    Почему не Ракицкий?
    Ответить
    старина
    1436532696
    Позывной\"Алекс\"?
    Ответить
    Mitsubanchik
    1436535168
    Справедливо.
    Ответить
    Ялта
    1436537453
    Срна в не конкуренции!)
    Ответить
    MariupolFERD
    1436554900
    его цена уже сейчас не менее 30 млн евро.
    Ответить
    ologreds
    1694997638
    numo435296
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