Тейшейра назначен вице-капитаном «Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу сообщил, что после ухода нападающего Луиса Адриано в «Милан» обязанности вице-капитана донецкого клуба перейдут к полузащитнику Алексу Тейшейре.
«Луис Адриано был успешным исполнителем, который отыграл много лет в «Шахтере» и забил большое количество мячей. До него капитаном от бразильцев был Фернандиньо, а самым первым – Матузалем. Теперь эта обязанность перейд»т к Алексу Тейшейре, который на данный момент является не только лидером бразильских игроков, но и ведущим футболистом по технике исполнения. Он созидатель, который строит и выполняет большой объем работы.
В «Шахтере» есть костяк из четырех-пяти игроков, которых в течение матча очень трудно заменить кем-либо. Это ведущие исполнители, составляющие основу команды. И Алекс сейчас всe больше себя проявляет как личность и как футболист. Уверен, что в этом сезоне он продолжит быть первым номером команды, и в ближайшие годы им будут интересоваться ведущие клубы Европы», – цитирует тренера пресс-служба донецкого клуба.
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