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    Стерлинг вернулся к тренировкам с «Ливерпулем»

    Полузащитник «Ливерпуля» Рахим Стерлинг вернулся к тренировкам в составе красных. Ранее сообщалось, что игрок хочет покинуть команду из-за разногласий с главным тренером Бренданом Роджерсом.

    Стерлинг пропустил тренировки в среду и четверг, сославшись на болезнь. В пятницу он вернулся к команде.

    В воскресенье «Ливерпуль» отправится в предсезонное турне в Азию и Австралию, но пока не известно, поедет ли Стерлинг вместе с командой. Ранее сообщалось, что 20-летний игрок отказался лететь.

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    Источник: Goal.com

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    10.07.2015 13:39
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    Комментарии (54)
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    jet_set
    1436531111
    Видимо запугали негритенка, или того хуже семью в заложники взяли. От клуба как Ливерпыль такое ожидать можно, а если в нем еще и ничтожество как В-Ротжерс водится, то именно этим способом Стерлинга и загнали в свое стадо.
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    старина
    1436531879
    С этим \"шоколадным зайчиком\" уже давно все понятно.Хочет много денег и все дела.Только боссам ливера этого непонятно
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    ДСА
    1436533724
    Наклонили наглеца.
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    diego19
    1436533924
    Лучше всего его повыгодней продать, если он сейчас так себя ведет, по любому будет и во время сезона так себя вести, это и на игре отразиться и на атмосфере.
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    просто сашка
    1436534158
    ливерпуль должен продать этого неблагодарного ямайского парня, пока шейхи еще в фифа менеджер не наигрались!
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    Сливки общества
    1436535410
    Заставили.)
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    Lionel Messi-10
    1436535629
    Один куй, стерлинг зажравшийся нигер, надеюсь его впарят за большие деньги.
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    ст_прапорщик
    1436550393
    Во избежание конфликтов в коллективе правильнее было-бы его продать, тем более, что спрос есть, пока
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    ЮЗИК
    1436556096
    Толку от него уже не будет
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    ologreds
    1694997638
    numo435293
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