Маскерано: «Информация об уходе из сборной – ложь»

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал появившуюся на днях информацию о своем уходе из стана «альбиселесты».



«Любые спекуляции на эту тему есть не что иное, как ложь. Сейчас трудно принимать такие решения. Было бы эгоистично сейчас уходить из сборной. По традиции, если я приму какое-то решение, объявлю об этом официально. То, что муссируется в СМИ, не следует принимать на веру», – сказал игрок.



За последние 12 лет Маскерано провел в майке сборной Аргентины 111 матчей и забил 3 мяча.



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