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    Маскерано: «Информация об уходе из сборной – ложь»

    Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано прокомментировал появившуюся на днях информацию о своем уходе из стана «альбиселесты».

    «Любые спекуляции на эту тему есть не что иное, как ложь. Сейчас трудно принимать такие решения. Было бы эгоистично сейчас уходить из сборной. По традиции, если я приму какое-то решение, объявлю об этом официально. То, что муссируется в СМИ, не следует принимать на веру», – сказал игрок.

    За последние 12 лет Маскерано провел в майке сборной Аргентины 111 матчей и забил 3 мяча.

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    Источник: Football Espana

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    10.07.2015 07:22
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    Комментарии (9)
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    caravanbashi
    1436503384
    Чай не из сборной России уходит, есть за что зацепиться.
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    Kumertau
    1436503998
    чет всех провожают оттуда, более чем уверен Месси тоже никакой перерыв делать не планирует
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    Triem
    1436504015
    Маскерано мужик, что бы там не говорили! Вот кого нужно было покупать в Баварию а не Алькантару или Бенатиа!
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    Z v e r o b o y
    1436504243
    хорошо
    Ответить
    112910415
    1436516735
    верим, верим
    Ответить
    Пластун
    1436519479
    Маскерано напоминает на поле Пуйоля своей харизмой. Отличный игрок. Спасибо, что Бартомеу когда занял пост врио президента не продал его в Наполи. А ведь [Соблюдайте правила ] Россель хотел его продать(((((((
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    ologreds
    1694997640
    numo435262
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