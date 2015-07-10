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    Феррейра-Карраско близок к переходу в «Атлетико»

    Форвард «Монако» Янник Феррейра-Карраско в ближайшее время пополнит стан мадридского «Атлетико». Накануне клубы уладили все вопросы касательно трансфера, и уже сегодня бельгиец должен пройти медицинское обследование для «матрасников». Испанцы заплатят за нападающего 20 миллионов евро.

    Футболист провел три матча за первую сборную Бельгии.

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    Источник: L' Equipe

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    10.07.2015 06:17
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    Комментарии (9)
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    RUSTY8
    1436502801
    это что за недоразумение и почему он стоит так много неуж-то он лучше гризманна и виетто
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    Z v e r o b o y
    1436504475
    хорошо
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    Serg_Diamond
    1436504791
    вообще-то он не нападающий, а полузащитник, а точнее вингер. его зенит в этом году собирался купить, а матрасники перебили. ему всего 21 год - видимо взяли на перспективу, хотя может и в основу попасть на место турана. игрок сильный, быстрый, грамотный. Болельщики Зенита должны были запомнить его по матчу ЛЧ Зенит-Монако, где от него исходило много опасности у ворот Зенита - оба мяча в ворота Зенита были забиты с его передач
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    timur_zenit_fan
    1436507226
    сильный игрок
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    Tonik-ID
    1436553461
    Все правильно сделали. Выдохшийся Туран выгодно продан за 40 - на его место взять свежий и голодный Караско. +20 млн в копилку) А если Карась этот вдруг не заиграет, то зимой можно замену прикупить. Осталось только защиту укрепить. Ну скорее всего возьмут Абденура. 16 млн нормальная цена, учитывая что Тоби продан за ту же сумму. Итого учитывая все трансферы Атлетико остается в плюсе на 12млн
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    ologreds
    1694997640
    numo435255
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